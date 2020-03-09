فلاحة: عماري يكرم النساء الريفيات المنتجات ويعطي تعليمات لمرافقتهن

الجزائر - باشر قطاع الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الاثنين بالجزائر بحث انشغالات عينة من النساء الفلاحات والريفيات قصد تذليل الصعوبات أمامهن وربطهن بالإدارة المركزية والمسؤولين المحليين ومرافقتهن في دورة الإنتاج.

وأعطى السيد عماري لمصالح القطاع تعليمات لدراسة المشاكل والقضايا ذات الأهمية في الإنتاج لهذه الفئة والتنسيق مع المسؤولين المحليين لتذليل العقبات التي تعترضهم والمتابعة الميدانية لنشاطاتهم.

وخلال حفل التكريم الذي أشرف عليه لفائدة عينة من النساء المنتجات نيابة عن كل النساء الفلاحات والريفيات، طرحت هؤلاء النسوة مختلف الصعوبات والعراقيل التي تواجههن في سبيل تقديم منتوج محلي ذو نوعية .

وتبحث المرأة الفلاحة عموما عن تمكينها من وسائل الإنتاج وتحقيق طموحاتها في توسيع المساحات المغروسة إلى جانب المرافقة في الجانب التقني ونشاط التسويق.

وفي كلمته أوضح الوزير ان هذا "التكريم الرمزي" يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي وجهها أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، من أجل ارساء تواصل بين المرأة المنتجة في قطاع الفلاحة و المسؤولين في الإدارة المحلية.

وقال عماري أن هذا التكريم يعد :" عرفانا بمجهودات المرأة الفلاحة والريفية في ترقية الفلاحة والنشاطات الملحقة بها من حرف وتحويل للمنتجات بأنواعها".

وحسبه فإن هذه المجهودات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تسهم في رفع تحدي الأمن الغذائي، والتي ينبغي أن تثمن أكثر سيما ما يتعلق بالزراعة الجبلية والصحراوية .

وينتظر وفق الوزير دعم إنتاج هذه الفئة من خلال التحكم في جودة المنتجات ومراقبتها بالتوسيم ما من شأنه منح الشهرة اللازمة لها والتميز.

وأشرف الوزير على تكريم كل من السيدة بريكي نورة التي باشرت نشاطها في شعبة الزيتون ببلدية أعفير بولاية بومرداس سنة 2014 ، والسيدة أوكريد جيجيقة التي شرعت في نشاط تربية الأرانب ببلدية بني مليكش ببجاية سنة 2011.

و أكد عماري على أهمية تثمين مشتقات الزيتون في توفير المنتجات المصبرة ومواد التجميل، إلى جانب تنويع المعروض الوطني من اللحوم من خلال توفير لحوم الأرانب على المستوى المحلي.

وتطمح السيدة بريكي نورة إلى توسيع المساحات المغروسة بأشجار زيت الزيتون وتطوير نشاطاتها في تحويل بقايا حبوب الزيتون المعصورة في إنتاج مواد التجميل الطبيعية ، إلى جانب تمكينها من المواد الأساسية للعمل على غرار المياه والكهرباء والتجهيزات.

وتقول السيد بريكي أن اقتصار هذا النشاط على مراحل موسمية فقط من السنة يضر بالمؤسسة التي تفقد العمال لضعف قدراتها المالية في التكفل بهم، وهو ما يجعلها تبحث عن توسيع نشاطها في مجالات التصبير والتحويل للحفاظ على نشاط المؤسسة المصغرة طيلة أشهر السنة.

واستفادت السيدة بريكي في بداية نشاطها من تمويل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مكنها من اقتناء تجهيزات حديثة لإنشاء معصرة لزيت الزيتون.

من جهتها طورت السيدة أوكريد جيجيكة نشاطها في مجال تربية الأرانب منذ 2011 بعد استفادتها من قرض مصغر من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومرافقة الغرفة الفلاحية لبجاية.

وأكدت السيدة أوكريد أن لهذه المادة منافع صحية كبيرة ، يمكنها أن تدعم مجال إنتاج اللحوم في البلاد ، سيما إذا ما استفادت من مرافقة في مجال تسويق المنتوج.

وحسب الوزير سيتم تنظيم زيارات إلى الولايات للوقوف عن قرب على الإنتاج الذي تقدمه هذه الفئة من النساء في مناطق صعبة وخلاقة للشغل قصد تثمينه.