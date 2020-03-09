الرئيس تبون يأمر بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوزارة المؤسسات الصغيرة

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة،حسب ما جاء أمس الأحد في بيان للمجلس .

وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمر السيد تبون "بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية".

كما جدد السيد تبون تشجيعه الكامل لقطاع المؤسسات وخاصة المؤسسات الناشئة بعد أن "وفرت الدولة لها الشروط الكافية على صعيد التمويل واتخاذ القرار".

في هذا الصدد دعا إلى تخصيص حصة تلفزيونية أسبوعية للتعريف بالمؤسسات الناشئة و المبادرات الشبانية فضلا عن إيجاد الفضاءات لإيواء نشاطاتها.

وتم التأكيد في العرض الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على حرص هذا القطاع على إنشاء نظام بيئي إقليمي للابتكار يهدف إلى وضع الجزائر تدريجيا في مكانة "رائد إقليمي" على المستوى الإفريقي بالعمل على نهج مسار اقتصاد المعرفة من خلال هيكلة الأنظمة الإيكولوجية الوطنية الحالية حسب كل قطاع وضمان دمجها في النظام الإقليمي البيئي للابتكار.

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وجاء في ذات البيان انه يتم العمل على تحقيق الهدف المسطر باستخدام برنامج مهيكل (MIT REAP)، الذي يعتمد على 39 مسرعا للتكنولوجيا والذي سمح للعديد من المجموعات أن تتطور عبر بلدان العالم.

كما أن إنجاح هذا البرنامج باستخدام المرافق والبنى التحتية الحالية (مجمعات وحاضنات التكنولوجيا) يتطلب عدة تدابير منها "فندق لرواد الرقمنة والاقتصاد الرقمي لدعم المؤسسات الوطنية الناشئة ومخابر الإنشاء (fablab) ذات أبعاد دولية لاختبار واعتماد الحلول المبتكرة التي ستسمح بظهور شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء وتكنولوجيا الزراعة والصناعة".

وستفضي هذه الرؤية - يضيف المصدر- إلى ظهور المراكز التكنولوجية الإقليمية التي ستضع الجزائر في آفاق 2021 كقائد إفريقي في المجال، خاصة وأنها ستحتضن في تلك السنة قمة "إفريقيا الذكية".

كما تضمن العرض إنشاء المجلس الأعلى للابتكار بمشاركة المغتربين الجزائريين، الذي يضطلع بدور تأسيس نقاط الربط التي ستكون "حجر الزاوية في تنفيذ سياسة الرقمنة".