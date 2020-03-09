الجزائر - أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب رضا تير رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلفا للمرحوم محمد الصغير باباس المتوفي سنة 2017.

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب, أكد السيد جراد أن بعث المجلس و اضطلاعه بمهمة دستورية كمؤسسة للحكامة التنموية الجديدة و الجيدة سيساهم لا محالة في بناء الجزائر الجديدة على أسس ثلاثية التنمية البشرية و الانتقال الطاقوي و اقتصاد المعرفة و الرقمنة بما يمثله من فضاء واسع للتشاور و الحوار البناء من أجل ايجاد اجابات جماعية خلاقة للقضايا التنموية الكبرى للبلاد.

من جانبه، أكد الرئيس الجديد المجلس الإقتصادي و الاجتماعي رضا تير أن هذه الهيئة الاستشارية التي تأسست في 1968 تعتبر أداة مساندة للقرار العمومي و فتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والجماعية والفردية و تنوير الرأي العام و الحصول على أكبر قدر من الانخراط في السياسات العمومية.

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و كان مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاحد, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صادق على تعيين السيد رضا تير رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

وبقيت رئاسة المجلس شاغرة منذ وفاة محمد الصغير باباس في 7 مارس 2017.