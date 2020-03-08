نقل جوي: شركة طيران الطاسيلي تدشن خطا جويا جديدا يربط بين الجزائر ومشرية

مشرية (ولاية النعامة) - دشنت شركة الطيران الوطنية "طيران طاسيلي" اليوم الاحد خطا جويا جديدا يربط بين الجزائر ومشرية (ولاية النعامة) بواقع ثلاث (3) رحلات في الاسبوع.

وستسمح هذه الرحلات الجديدة المبرمجة كل يوم أربعاء وسبت و احد بتقليص مسافة 800 كلم من الطريق الذي يفصل مدينة مشرية بالعاصمة وبالتالي يمكن من ربح الوقت لفائدة المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الجهة أو تلك في ظرف ساعة ونصف من الزمن (01:30 سا).

في هذا الصدد، أوضح الرئيس المدير العام لطيران لطاسيلي ، عادل شرواطي اننا "سنتمكن من خلال هذه الرحلة من تقليص الرحلة بين الجزائر و مشرية في اطار البرنامج الوطني الموجه لتطوير الحركة الجوية الداخلية".

وأكد السيد شرواطي الذي كان مرفوقا خلال هذه الرحلة بوفد من إطارات الشركة، فرع سوناطراك، أن هذا البرنامج يندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الرحلات الجوية عبر التراب الوطني.

أما بالنسبة للمسافرين الحاضرين خلال هذه الرحلة الاولى فاعتبروا ان هذا الخط الجديد يمثل "وسيلة نقل جد مريحة لا تتعدى الساعة والنصف من الزمن عوض 8 إلى 9 ساعات برا".

في هذا الصدد، أكدت فاطمة الخمسينية مرفوقة بوالدتها "انني اقيم في الجزائر العاصمة و انحدر من مشرية حيث تدوم الرحلة أحيانا حوالي عشر ساعات وذلك يكون متعبا جدا، علما إنني أقوم بذلك 6 إلى 7 مرات في السنة".

أما فيما يخص محمد احد الشباب العاملين بالعاصمة و ينحدر من مشرية كذلك، فقال انه حتى وان كان لوسيلة النقل هذه مزايا عديدة الا ان السعر يبقى مرتفعا.

وأضاف "لقد اردت ركوب هذه الرحلة لأنها اكثر ملاءمة بما اني مريض حاليا، لكن بسعر تذكرة يقدر ب5200 دج فان ذلك جد مرتفع مقارنة بميزانيتي المتواضعة"، مضيفا انه تلقى اعلانا اشهاريا من خلال رسالة نصية عبر الهاتف تعلمه بتدشين رحلة جديدة الى مشرية.

أما موسى رب عائلة الذي كان مرفوقا بزوجته و ابنهما فقد اعرب عن ارتياحه لهذا الخط الجديد معربا عن امله في استمراره.

كما اشار بالقول "نامل ان يكون هناك مزيد من المسافرين على هذا الخط حتى يبقى مستمرا كما امل ان تكون الاسعار في متناول الجميع".

من جانب اخر اكدت شركة طيران الطاسيلي ان تعزيز خط الجزائر- الوادي- الجزائر قد اصبح حقيقة منذ يوم الثلاثاء الماضي مع تشدين رحلتين اضافيتين جاءت لتدعم الرحلة التي تتم كل يوم جمعة.

أما ولاية غرداية فقد عرفت هي الاخرى منذ يوم الخميس تدشين رحلة بواقع مرتين في الاسبوع مبرمجة كل يوم خميس و سبت.

كما ستستفيد ولاية معسكر هي أيضا ابتداء من 20 من الشهر الجاري من خط جوي انطلاقا من الجزائر العاصمة بواقع رحلتين في الاسبوع.

ومن اجل مرافقة عروضها الجديدة في مجال النقل الجوي قامت شركة طاسيلي ايرليايز بتخفيض اسعارها نحو تلك الوجهات في اطار برنامج ترقوي للانطلاق ب 30- % سواء بالنسبة للذهاب او للذهاب و الاياب.

و خلصت الشركة في الاخير الى التأكيد بان هذا البرنامج الترقوي سيبقى ساريا خلال 30 يوما حسب تاريخ انطلاق كل خط مع فترة سفر صالحة لمدة ستة (6) اشهر.