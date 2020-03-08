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تنصيب كمال منصوري على رأس الصندوق الوطني للاستثمار

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
تنصيب كمال منصوري على رأس الصندوق الوطني للاستثمار

الجزائر - تم اليوم الأحد تنصيب كمال منصوري مديرا عاما للصندوق الوطني للاستثمار خلفا للسيد حداد أحسن حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وكان السيد منصوري يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة المالية للاستثمار والمساهمات والتوظيف (سوفينانس)، حسب ذات المصدر.

وجرى حفل التنصيب بمقر وزارة المالية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب كمال منصوري على رأس الصندوق الوطني للاستثمار
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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