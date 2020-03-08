تنصيب كمال منصوري على رأس الصندوق الوطني للاستثمار

وكان السيد منصوري يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة المالية للاستثمار والمساهمات والتوظيف (سوفينانس)، حسب ذات المصدر.
وجرى حفل التنصيب بمقر وزارة المالية.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تم اليوم الأحد تنصيب كمال منصوري مديرا عاما للصندوق الوطني للاستثمار خلفا للسيد حداد أحسن حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وكان السيد منصوري يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة المالية للاستثمار والمساهمات والتوظيف (سوفينانس)، حسب ذات المصدر.
وجرى حفل التنصيب بمقر وزارة المالية.