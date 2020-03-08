Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عرقاب يكرم العاملات بوزارة الطاقة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر - أشرف وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على حفل أقيم على شرف العاملات بالوزارة و ذلك بمناسبة إحياء ليوم العالمي للمرأة حسب  بيان لذات الوزارة .

بهذه المناسبة، " أشاد الوزير بجميع نساء القطاع لاسيما العاملات على مستوى الوزارة لاهتمامهن و تفانيهن في أداء عملهن و للجهود المبذولة من أجل تطوير القطاع" حسب المصدر.

في نفس السياق، تطرق السيد عرقاب ب " كل اعتزاز" للدور الذي لعبته المرأة الجزائرية عبر تاريخ البلاد و تضحياتها المقدمة في الفترات الحاسمة للجزائر".

لهذا الغرض، دعا الوزير " النساء إلى مواصلة جهودهن من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية لبلدنا و من ثمة تحقيق تنميته الاقتصادية و الاجتماعية مجددا إرادته على تشجيع الكفاءات و لعمل من أجل ترقية المرأة لتولي مناصب عليا من المسؤولية".

كلـمات مفتـاحيــة :
عرقاب يكرم العاملات بوزارة الطاقة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 17:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.08

مسؤول ليبي يبرز دور الجزائر في حل الأزمة الليبية

20.03.08

رياضات ميكانيكية: تأجيل رالي توارق- 2020 بسبب فيروس كورونا  

20.03.08

قسنطينة: فيلم وثائقي حول تاريخ أشهر أغاني المألوف في طور التصوير

20.03.08

الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يؤكد الدور النضالي للمرأة الصحراوية في مواجهة الاحتلال…

20.03.08

تنصيب كمال منصوري على رأس الصندوق الوطني للاستثمار

20.03.08

عرقاب يكرم العاملات بوزارة الطاقة

الأكثــر قـراءة

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.04

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية : نحو إصدار موسوعتين علميتين جديدتين حول الجزائر وأعلامها

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…