عرقاب يكرم العاملات بوزارة الطاقة

الجزائر - أشرف وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على حفل أقيم على شرف العاملات بالوزارة و ذلك بمناسبة إحياء ليوم العالمي للمرأة حسب بيان لذات الوزارة .

بهذه المناسبة، " أشاد الوزير بجميع نساء القطاع لاسيما العاملات على مستوى الوزارة لاهتمامهن و تفانيهن في أداء عملهن و للجهود المبذولة من أجل تطوير القطاع" حسب المصدر.

في نفس السياق، تطرق السيد عرقاب ب " كل اعتزاز" للدور الذي لعبته المرأة الجزائرية عبر تاريخ البلاد و تضحياتها المقدمة في الفترات الحاسمة للجزائر".

لهذا الغرض، دعا الوزير " النساء إلى مواصلة جهودهن من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية لبلدنا و من ثمة تحقيق تنميته الاقتصادية و الاجتماعية مجددا إرادته على تشجيع الكفاءات و لعمل من أجل ترقية المرأة لتولي مناصب عليا من المسؤولية".