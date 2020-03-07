وزير العمل يؤكد على الدور الهام للمعلومات الإحصائية في تطوير أي رؤية مستقبلية

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق-يوسف, أن المعلومات الإحصائية تحتل مكانة بارزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولها دور هام في تطوير أي رؤية مستقبلية, مشيرا إلى أن قطاعه يولي أهمية بالغة لهذا المجال, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن "السيد عاشق يوسف أشرف رفقة الوزير المنتدب المكلف لدى وزير المالية بالإحصائيات والاستشراف, بشير مصيطفى, اليوم السبت, على جلسة عمل بمقر الوزارة, ضمت إطارات القطاعيين للبحث والاطلاع على واقع الإحصاء والاستشراف على مستوى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد الوزير على أن "المعلومات الإحصائية تحتل مكانة بارزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولها دور هام في تطوير أي رؤية مستقبلية", مشيرا إلى أن "قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يولي أهمية بالغة لهذا المجال, وقد شرع مؤخرا في عملية بناء نظام معلوماتي قطاعي يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرار".

من جهته, نوه السيد مصيطفى ب"أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية من أجل تبادل المعطيات, المعلومات والخبرات, لدعم المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية".

للإشارة يندرج هذا اللقاء في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما في شقه المتعلق بتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء وإعداد الرؤية الاستشرافية للجزائر أفاق 2035.