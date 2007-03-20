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فتح موقع وكالة "عدل" لتسليم مقررات التخصيص لفائدة 120 ألف مكتتب على المستوى الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 07 آذار/مارس 2020 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
فتح موقع وكالة &quot;عدل&quot; لتسليم مقررات التخصيص لفائدة 120 ألف مكتتب على المستوى الوطني

الجزائر - اعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل), اليوم السبت في بيان لها, عن فتح موقعها الإلكتروني لتسليم مقررات التخصيص لسكنات البيع بالإيجار في فائدة المكتبيين, مشيرة الى ان العملية تشمل 120 ألف مكتتب على المستوى الوطني.

و قالت الوكالة في بيانها ان الموقع الإلكتروني للوكالة (www.aadl.com.dz) سيتم فتحه ابتداء من اليوم 7 مارس 2020 لأجل سحب مقررات التخصيص من طرف المكتبيين, موضحة ان هذه العملية التي تشمل 120 ألف مكتتب على المستوى الوطني "لن تنتهي آجالها إلا عند الاستلام الكلي لجميع المقررات".

و أوضحت الوكالة أن عملية تسليم مقررات التخصيص "تتم بصفة تدريجية" وأن المكتبيين بإمكانهم سحب المقررات عن طريق التحميل المباشر من الموقع الإلكتروني "دون الحاجة إلى التنقل لدى مصالحها".

وتخص هذه العملية, حسب بيان وكالة عدل, 36 ولاية, و هي : وهران ،تيارت، تلمسان، معسكر، شلف، سيدي بلعباس، مستغانم، تيسمسيلت، سعيدة، البيض، قسنطينة ،سطيف، باتنة، جيجل ، مسيلة، ام البواقي، ميلة ،تيبازة، الجزائر، عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق اهراس ،تبسة، عين الدفلى ،البليدة، المدية، بجاية، البويرة، الجلفة ،بومرداس ورقلة، الوادي، غرداية والاغواط.

و اشارت وكالة "عدل" ان عملية تسليم مقررات التخصيص ستكون متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث من ثمن السكن, مؤكدة انه سيتم الإعلان تدريجيا عن الولايات المعنية بصب أوامر دفع الشطر الثالث عبر الموقع الالكتروني وفق الرزنامة المبرمجة.

كلـمات مفتـاحيــة :
فتح موقع وكالة "عدل" لتسليم مقررات التخصيص لفائدة 120 ألف مكتتب على المستوى الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 07 آذار/مارس 2020 18:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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