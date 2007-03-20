ازيد من 160.000 امرأة تنشط في التجارة

الجزائر - بلغ عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية 160.908 امرأة في نهاية شهر فبراير 2020 بنسبة 9ر7 بالمائة من مجموع الأشخاص الطبيعيين المسجلين بالسجل التجاري و 3ر6 بالمائة من الأشخاص المعنويين (مسيرات لشركات), حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.

فمن مجموع 2.072.013 تاجر مسجل بالسجل التجاري نهاية شهر فبراير الفارط, تمثل النساء عدد 160.908 ,منه 147.928 شخص طبيعي و 12.980 شخص معنوي (مسيرات لشركات), حسب ما علمته واج من هذه الهيئة عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

و اوضح المركز الوطني للسجل التجاري ان المهن الحرة و الحرف و النشاطات التقليدية لم تؤخذ بعين الاعتبار لكونها مؤطرة بإجراءات قانونية و تنظيمية خاصة.

و أشار المركز أنه مقارنة بالعدد الاجمالي للسكان (9ر43 مليون نسمة) فهناك امرأة تاجرة مسجلة بالسجل التجاري لكل 272 ساكن.

اما فيما يتعلق بالتوزيع حسب الولايات, تأتي ولاية الجزائر في مقدمة الولايات ب 17.812 امرأة تاجرة اي 1ر11 بالمئة من المجموع الوطني, تليها ولاية وهران التي تحصي 10.420 امرأة تاجرة بنسبة 5ر6 بالمائة, ثم ولاية تيزي وزو بـ 5.979 امرأة, أي 7ر3 بالمائة، متبوعة بولاية قسنطينة بنسبة 6ر3 بالمائة بـ 5.859 امرأة تنشط في القطاع التجاري.

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و بخصوص الفئة العمرية الغالبة على نساء الاعمال النشطات في اطار الاشخاص الطبيعيين هي تلك التي تتراوح اعمارها بين 39-48 سنة و 49-58, بنسب على التوالي 62ر25 بالمائة و 89ر24 بالمائة.

و من حيث قطاع النشاط -يضيف ذات المصدر- فان النساء التاجرات (شخص طبيعي) ينشطن خاصة في مجال تجارة التجزئة (75ر48 بالمائة), ثم في النشاطات المتعلقة بالنقل و الخدمات (74ر38 بالمائة) و انتاج السلع (04ر9 بالمائة).

و تنشط النساء التي تحوز على صفة الشخص المعنوي أساسا في قطاعات الخدمات (39ر40 بالمائة), نشاطات انتاج السلع (07ر26 بالمائة)، الاستيراد (87ر14 بالمائة)، التجارة بالجملة (38ر9 بالمائة)، ثم التجارة بالتجزئة (32ر7 بالمائة).

من جهة أخرى, بلغ عدد النساء العاملات بالمركز الوطني للسجل التجاري 613 مرأة تمثل 3ر39 بالمائة من مجموع العمال (1.561 عون), منهن 152 تنشطن على مستوى المقر المركزي (8ر24 بالمائة من مجمل النساء) و 461 على مستوى الفروع المحلية الـ 53 (2ر75 من مجموع النساء).

و تمارس تلك النساء مهن مختلفة, لا سيما اطارات و مساعدات في الشؤون القانونية و مختصات في الاقتصاد و مهندسات في الاحصائيات و الاعلام الألي و كذا أعوان رقن و مترجمات.

و بلغ سنة 2015 عدد النساء المزاولات للنشاطات التجارية 136.204 مرأة ثم 141.927 سنة 2016 , ثم 148.205 سنة 2017 ، ثم 154.316 سنة 2018 ليبلغ 159.807 سنة 2019, حسب المصدر نفسه الذي أشار أن تلك النساء تتمركز خاصة على مستوى الأقطاب الاقتصادية و الحضرية الأساسية للبلاد.