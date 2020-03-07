عرقاب: الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة أوبيب-خارج أوبيب كان مهما جدا

الجزائر - أكد وزير الطاقة، رئيس ندوة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب)، محمد عرقاب اليوم الجمعة بفيينا أن الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة أوبيب-خارج أوبيب كان "مهما جدا" حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

وأوضح نفس المصدر أن "الأعضاء اتفقوا عقب هذا الاجتماع على مواصلة متابعة تطورات سوق البترول وانعكاسات وباء فيروس كورونا".

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كما تم الاتفاق ايضا على الابقاء على إطار الحوار والتشاور حول إعلان التعاون الوارد في اتفاق 10 ديسمبر 2016 خاصة اللجنة المشتركة أوبيب-خارج أوبيب واللجنة التقنية المشتركة، حسب البيان.

وأشار الوزير أن التعاون والمشاورات تبقى قائمة وستكون أكثر كثافة لتقريب وجهات النظر.

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وأردف السيد عرقاب بالقول "للجزائر دور مهم ستلعبه بصفتها رئيسة لأوبيب، إذ ستواصل ترقية التشاور بين كل البلدان مع البحث عن حلول توافقية وضمان استقرار سوق البترول".