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خفض الانتاج: تواصل المشاورات تحسبا للاجتماع الثامن أوبيب/خارج أوبيب

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر- تواصلت يوم الجمعة بفيينا المشاورات بشأن اقتراحات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) لاسيما من أجل خفض إضافي لانتاج النفط ب5ر1 مليون برميل يوميا.

وتحسبا للاجتماع الثامن لمنظمة البلدان المصدر للنفط (أوبيب) وحلفائها من بينهم روسيا المقرر عقده اليوم الجمعية بفيينا، يحاول وزراء الأوبيب-خارج الأوبيب إيجاد اتفاق حول الاجراءات الواجب اتخاذها لكبح تراجع الأسعار الناجم عن وباء كورونا فيروس، حسبما علم من مصادر مقربة من المنظمة.

و قد تم في وقت سابق من نهار اليوم عقد اجتماع تشاروي بين وزير الطاقة، محمد عرقاب، رئيس ندوة الأوبيب و نظرائه (الإيراني بيجان نمدار زنغاني، النايجيري تيميبري سيلفا، الأنغولي ديامانتينو بيدرو ازيفيدو، العراقي تامر الغضبان، الأذربيجاني بارفيز شاحبزوف، الكازاخستاني كانات بوزومبايف والليبي مصطفى سنالله) بحضور الأمين العام للأوبيب، محمد باركيندو، حسب ذات المصادر.

ويرتقب أن يدرس الاجتماع الثامن أوبيب/خارج أوبيب برئاسة العربية السعودية وروسيا الاقتراحات التي تقدم بها وزراء المنظمة عقب الاجتماع الاستثنائي ال178 لأوبيب الذي انعقد يوم الخميس بفيينا بغية كبح تراجع أسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا.

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واقترح وزراء أوبيب أمس الخميس على حلفائهم بما في ذلك روسيا تمديد التخفيض الإضافي المقترح بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية 2020 عوض 30 يونيو 2020.

وجاء في بيان المنظمة أنه "بالنظر إلى توجه السوق عقب الاجتماع الاستثنائي ال178 لأوبيب (الذي عقد أمس الخميس بفيينا) عقد رؤساء وفود ندوة أوبيب مشاورات جديدة حيث قرروا التوصية بتمديد مدة التخفيض الإضافي المقترح بمقدار 5ر1 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية 2020 عوض 30 يونيو 2020".

كما اقترح وزراء أوبيب على حلفائهم تمديد مستويات التخفيض المتفق عليها خلال اجتماع 6 ديسمبر 2019 (7ر1 مليون برميل يوميا) إلى بقية السنة الجارية وذلك "بالنظر إلى المبادئ الأساسية الحالية والتوافق حول آفاق السوق".

وفي انتظار قرارات أوبيب وحلفائها سجلت أسعار النفط لدى افتتاح جلسة الجمعة تراجعا في التعاملات بالأسواق الأوروبية.

وخلال الصبيحة قدر سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم مايو قيمة 64ر48 دولارا أمريكيا بلندن متراجعا بنسبة 70ر2 بالمائة مقارنة مع يوم الخميس في حين تراجع برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك بنسبة 55ر2 بالمائة إلى 73ر44 دولارا أمريكيا.

آخر تعديل على الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 15:39
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خفض الانتاج: تواصل المشاورات تحسبا للاجتماع الثامن أوبيب/خارج أوبيب
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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