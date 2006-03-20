منظمة أوبيب توصي بتوسيع الخفض الإضافي المقترح (5ر1 مليون برميل يوميا) إلى غاية نهاية 2020

الجزائر - قرر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيب)، اليوم الجمعة، بتوصية حلفائهم بتوسيع الخفض الاضافي المقترح (5ر1 مليون برميل يوميا)، الى غاية نهاية 2020.

وجاء في بيان ذات المنظمة، نشر مساء أمس الخميس، أنه "بالنظر إلى تطور السوق و عقب الاجتماع الاستثنائي ال178 لأوبيب (الذي عقد أمس الخميس بفيينا)، عقد رؤساء الوفود لندوة أوبيب استشارات جديدة و قرروا التوصية بتمديد مدة الخفض الإضافي المقترح 5ر1 مليون برميل يوميا، الى غاية أواخر 2020 سنة ، عوض 30 يونيو المقبل".

و يضيف البيان في هذا الإطار، أن الاستشارات و المتابعة و الدراسة و كذا الفحص المستمر للظروف الحالية للسوق " تشير تدل على الالتزام الثابت للدول الأعضاء في منظمة أوبيب، بالعمل سويا على تحقيق استقرار السوق النفطية".

ولهذا الغرض، جدد أعضاء بيان التعاون، عزمهم على العمل بصفة مشتركة لأجل رفع التحدي الراهن.

إقرأ أيضا : اوبيك + تناقش الجمعة مسألة خفض اضافي بـ 1,5 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية يونيو

وسيكون هذا الاقتراح محل مناقشة، خلال اليوم الجمعة، من طرف منظمة الدول المصدرة للنفط و حلفائها.

واقترح أيضا وزراء أوبيك، أمس الخميس، على حلفائهم، بأن يوسعوا لبقية السنة، مستويات التخفيض المتفق عليها خلال اجتماع 6 ديسمبر 2019 (7ر1 مليون برميل يوميا)، و ذلك "بالنظر الى المبادئ الاساسية الحالية و التوافق حول أفاق السوق".

وأكد رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط، محمد عرقاب، أمس الخميس بفيينا، على ضرورة تضافر الجهود لمجابهة التحديات التي تعرفها سوق النفط العالمية و خاصة في ظل التأثير السلبي لوباء كورونا على الطلب و الأسعار.