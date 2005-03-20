بترول: منظمة الأوبيب تقترح تخفيضا إضافيا ب 5ر1 مليون برميل يوميا إلى غاية يونيو 2020

الجزائر- اقترح وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب)، في اجتماع لهم بفيينا يوم الخميس, "تخفيضا إضافيا" لإنتاج البترول بنسبة 1.5 مليون برميل/يوميا, حسبما أفادت به مصادر مقربة من الأوبيب.

واقترح المشاركون في الندوة الوزارية 178 لمنظمة الأوبيب والتي تعقد اليوم الخميس بفيينا برئاسة وزير الطاقة, محمد عرقاب, "تخفيضا آخرا للإنتاج بمعدل 1.5 مليون برميل/يوميا لفترة تتراوح بين نهاية شهر مارس الجاري وإلى غاية شهر يونيو القادم".

هذا وأوصى وزراء منظمة الأوبيب بتمديد اتفاق خفض الانتاج الحالي (1.7 مليون/برميل يوميا) إلى غاية نهاية 2020, علما أن الاتفاق المبرم ينتهي أجله بنهاية الشهر الجاري.

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للإشارة, فإنه سيتم اخضاع هذه الاقتراحات للمشاركين في الاجتماع الوزاري الثامن للبلدان الأعضاء في الأوبيب وخارج الأوبيب (أوبيب +), بما فيها روسيا, والمزمع عقده غدا الجمعة بفيينا.

وكانت اللجنة التقنية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها قد اقترحت, بعد عقد اجتماع استثنائي لها مطلع فبراير بفيينا, بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الانتاج (1.7 مليون برميل/يوميا) واللجوء إلى تخفيض إضافي إلى غاية نهاية الثلاثي الثاني لسنة 2020.

و تأتي اقتراحات الدول الأعضاء في منظمة الأوبيب في سياق عالمي يتميز بتراجع معتبر لأسعار الذهب الأسود منذ بداية السنة الجارية, سببه قلق المستثمرين حيال الانعكاسات المحتملة و المترتبة عن تفشي وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي (كوفيد-19) الذي ظهر في أواخر ديسمبر الفارط بالصين.

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و دعت الجزائر التي تترأس ندوة الاوبيب, عشية اجتماعات المنظمة, الى ضرورة مباشرة عمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع أسواق النفط "المقلق", بسبب انتشار فيروس كورونا.

و كان وزير الطاقة, محمد عرقاب الذي سيترأس يوم غد الجمعة الاجتماع الثامن (8) لمنظمة الأوبيب+ , قد أبرز في حديث خص به وأج, أن "وزراء المنظمة قدموا دعمهم لتوصية اللجنة التقنية المشتركة للاوبيب, الداعية الى زيادة تخفيض الانتاج", مضيفا ان حجم التخفيضات لم يتم تحدديه بعد.

وتأتي المحادثات حول تخفيضات "معتبرة" للإنتاج, شهرين بعد سريان مفعول اتفاقية النفط تخفيض انتاج النفط لما دون 500000 برميل يوميا, أي بمجموع تخفيضات يقدر ب7ر1 مليون برميل يوميا من قبل البلدان الاعضاء في اوبيب و حلفائهم.