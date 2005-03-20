شبكة خطوط السكك الحديدية ستبلغ 6.500 كلم بعد استلام المشاريع طور الإنجاز

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي الخميس بالجزائر ان شبكة خطوط السكك الحديدية على المستوى الوطني سيبلغ طولها بعد استلام المشاريع قيد الإنجاز اكثر من 6.500 كلم.

و قال السيد شيعلي في رده عن سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة عبد الكريم قريشي خلال جلسة خاصة بطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل ان قطاعه يولي لبرنامج الاستثمارات في مجال السكك الحديدية أهمية كبيرة مضيفا أنه سيتم استلام في غضون سنة 2021 خط السكة الحديدية الرابط بين تقرت و حاسي مسعود على مسافة 153 (نسبة تقدم الأشغال بلغت 64 بالمائة) و كذا خط السكك الحديدية الرابط بين الجلفة و الأغواط الممتد على مسافة 110 كلم (نسبة تقدم الأشغال بلغت إلى 71 بالمائة).

و أضاف أنه سيتم خلال 2020 استلام كل من الخط الرابط بين مسيلة و بوغزول (ولاية المدية) الممتد على مسافة 151 كلم و كذا الخط الرابط بين بوغزول و تيسمسليت (130 كلم) .

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و قال بخصوص آفاق تطوير السكك الحديدية بالجزائر ان برنامج الاستثمارات في السكك الحديدية يرتكز على عدة محاور و يهدف إلى تحديث البنية التحتية الحالية وإنشاء خطوط جديدة لرفع قدرات النقل و ضمان القدرة التنافسية مع باقي وسائل النقل الأخرى.

وأرجع الوزير أسباب تأخر إنجاز بعض المشاريع إلى" طول الآجال الخاصة بنزع الملكية و المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمنفعة العامة ".

و من ضمن الأسباب أيضا "تأخر بعض الشركات المتحصلة على حق الامتياز في استغلال الأراضي و العقارات في تحويل شبكة الكوابل و كذا التأخر في إبرام عقود الأشغال ذات الصلة كأشغال شبكات الغاز و الكهرباء و المياه و الهاتف و الأنابيب المختلفة.

مشروع ازدواجية الطريق 23 بين أفلو والأغواط من أولويات القطاع

وفي رده عن سؤال عضو مجلس الأمة محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني) حول مشروع انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين أفلو و الأغواط, قال الوزير ان هذا المشروع من أولويات القطاع و يكتسي أهمية بالغة نظرا لحوادث المرور المتكررة التي يشهدها.

يذكر ان هذا الطريق يمتد في اقليم ولاية الأغواط على مسافة 155 كلم من حدود ولاية تيارت إلى تقاطع الطريق الوطني رقم 1 بالأغواط منها شطر بطول 30 كلم مزدوج و قد تم إعداد دراسة مشروع ازدواجية هذ الطريق ضمن برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014 حسب المواصفات التقنية للطريق السيار أو الطرق السريعة و بمبلغ قدره 60 مليون دج.

و في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمد سالمي (جبهة التحوير الوطني) بخصوص إعادة تصنيف مطار تندوف و زيادة عدد الرحلات قال الوزير انه خلال الأسابيع المقبلة ستقوم شركة "طاسيلي" للطيران بالتفاوض مع مسؤولين بموريتانيا لفتح خط جوي يربط بين تندوف و نواكشوط. و أضاف انه سيتم برمجة رحلة جوية واحدة في الأسبوع بداية من هذه الصائفة.

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و قال بخصوص مطار تندوف أنه يتوفر على هياكل أساسية و تجهيزات تقنية تسمح له باستقبال طائرات بحجم كبير و متوسط و ضمان حركة جوية داخلية و دولية علما ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستغل حاليا أربعة رحلات في الأسبوع على الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة و تندوف .

كما تستغل ذات الشركة-يضيف المسؤول-رحلتين اسبوعيتين على الخط الجوي الرابط بين وهران و تندوف فيما تستغل رحلة واحدة أسبوعيا بين قسنطينة و تندوف بالإضافة إلى رحلتين مرورا ببشار على الخط الرابط بين بشار و تندوف و الجزائر لعاصمة.

و بخصوص أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي قال الوزير أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تقوم بتطبيق على شبكتها الداخلية "أسعار مدعمة" بحيث يقدر سعر الكيلومتر الواحد لرحلات شمال-شمال 7ر8 دج للكيلومتر الواحد فيما يبلغ سعر الكيلومتر الواحد لرحلات شمال-جنوب 80ر7 دج للكيلومتر الواحد.

وأضاف ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تسمح بتطبيق تخفيضات بنسبة 30 بالمائة على شبكتها الداخلية لفائدة المسافرين من الجنوب نحو الشمال.