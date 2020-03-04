بترول: اجتماعات مصيرية للأوبيب+ يومي الخميس و الجمعة بفيينا قصد مواجهة انخفاض الأسعار

الجزائر- ستعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب), و حلفائها يومي الخميس و الجمعة بفيينا اجتماعات مصيرية لدراسة الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل مواجهة انخفاض اسعار الذهب الاسود جراء انتشار فيروس كورونا.

و يتعلق الامر أولا بالندوة الوزارية ال178 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب), المقررة يوم الخميس 5 مارس 2020 و التي سيتراسها وزير الطاقة محمد عرقاب.

وسيتبع هذا الموعد بالاجتماع ال8 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب- خارج اوبيب (اوبيب+) حسب البرنامج الرسمي الذي نشرته المنظمة.

كما سيترأس السيد عرقاب مناصفة أشغال هذا الاجتماع المقرر يوم 6 مارس 2020.

ويسبق هذين الاجتماعين عقد الاجتماع الوزاري ال18 للجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التعاون أوبيب- خارج اوبيب المقرر يوم الاربعاء.

بالنسبة لاجتماعات نهاية الاسبوع, سيعكف وزراء البلدان ال13 الاعضاء في المنظمة و الحلفاء ال10 للاوبيب+ منهم روسيا على دراسة التوصيات التي اقترحتها اللجنة التقنية المشتركة للاوبيب+, عقب الاجتماع الاستثنائي, الذي عُقد في بداية شهر فبراير بفيينا.

وبعد ثلاثة ايام من المحادثات حول تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي و اسعار الخام, أوصت هذه اللجنة بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الانتاج (7ر1 مليون برميل يوميا) الى نهاية السنة الجارية واللجوء إلى تخفيض اضافي الى غاية نهاية الفصل الثاني من سنة 2020.

و تأتي المحادثات حول تقليص جديد "معتبر" للإنتاج بعد شهرين من دخول اتفاق زيادة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مما يجعل إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة الاوبيب وحلفائها يبلغ 7ر1 مليون برميل يوميا. و هذا الاتفاق من المقرر ان تنتهي آجاله في 31 مارس.

و دعت الجزائر التي تتراس ندوة الاوبيب الى ضرورة مباشرة عمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع أسواق النفط "المقلق" بسبب انتشار فيروس كورونا.

وصرح السيد عرقاب و هو رئيس ندوة الاوبيب في حديث خص به وأج أن "وزراء المنظمة قدموا دعمهم لتوصية اللجنة التقنية المشتركة للاوبيب, الداعية الى زيادة تخفيض الانتاج, مضيفا ان حجم التخفيضات لم يتم تحدديه بعد.

و يجدر التذكير ان اسعار الخام سجلت انخفاضا هاما منذ بداية السنة الجارية.

و يرجع هذا الانخفاض حسب العديد من المحللين الى قلق المستثمرين باحتمال وقوع تأثيرات لانتشار وباء (كوفيد-19) الذي ظهر في شهر ديسمبر 2019 بالصين.

و قامت الوكالة الدولية للطاقة، بخفض توقعاتها للنمو في 2020 ، ليصل إلى 825 ألف برميل يوميا، وهو المستوى الأدنى منذ 2011, تحت تأثير العواقب "الوخيمة" لفيروس كورونا.