صندوق ضمان السيارات ينظم أيام دراسية جهوية للتعريف بمهامه

الجزائر- أعلن صندوق ضمان السيارات في بيان له, يوم الأربعاء, عن تنظيم أيام دراسية جهوية للتعريف بمهامه، وذلك تحت اشراف وزارة المالية ووزارة العدل، بالتنسيق مع المجالس القضائية.

وتتمحور هذه الأيام الدراسية حول التعريف بصندوق ضمان السيارات والدور المنوط به,و الشروط الواجب توفرها لتدخل الصندوق والصعوبات التي تواجهه,وكذا تدخل الصندوق أمام القضاء واجتهادات المحكمة العليا.

و يشير الصندوق في بيانه الى أن "تحليل إحصائيات حوادث المرور يبين ان المعدل السنوي لضحايا حوادث المرور والذين تتوفر فيهم شروط تدخل الصندوق يفوق بكثير عما يتلقاه من طلبات التعويض، ومنه فإن الصندوق غير معروف و بشكل خاص لدى المتضررين من هذه الحوادث.

و أوضح البيان أن الصندوق "يتولى مهمة تحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك أو في ما إذا المسؤول عن الأضرار ضل مجهولا، أو مسقوط عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية، أو غير مؤمن وتبين انه غير قادر على الوفاء جزئيا أو كليا.

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و خلص البيان ان اللقاء سيسمح "بتنوير كافة شرائح المجتمع للتعريف بالصندوق وابراز دوره وأهميته وذلك للسماح لضحايا حوادث المرور التي تتوفر فيهم الشروط للحصول على التعويضات المستحقة التي يضمنها القانون".

يشارك في هذه التظاهرة كل من لهم صلة بضحايا حوادث المرور من قضاة ومحامين ومحضرين قضائيين وخبراء معتمدين لدي الصندوق و أعوان الضبطية القضائية والحماية المدنية، بالإضافة إلى العديد من الهيئات والمؤسسات التي لها صلة بتعويض ضحايا حوادث الجسمانية للمرور, يشير ذات المصدر.