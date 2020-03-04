أوبك+: "التقليص الجديد لحجم الانتاج يجب أن يكون "معتبرا" وبأكثر "التزام" (خبير)

الجزائر- عشية الاجتماعين الحاسمين للدول المصدرة للنفط و حلفائها (أوبك+) بفيينا, يرى الخبير في شؤون الطاقة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك, نزيم زويوش, في حوار لـ (وأج), ان التقليص الجديد لحجم الإنتاج يجب ان يكون معتبرا كما ينبغي للدول الأعضاء أن تلتزم به.

- السؤال: عرفت أسعار النفط تراجعا محسوسا, خاصة مع ظهور فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي في الصين, هل تعتقدون أن تفشي هذا الفيروس هو السبب الوحيد في تدني مستوى الأسعار أم أن هناك عوامل أخرى؟

- نزيم زويوش: التباين في أسعار النفط مدفوع بشكل أساسي بالتغيرات التي تشهدها أسواق العرض و الطلب. و بالتالي فإن الأحداث الجيوسياسية و الحوادث التقنية المحتملة قد تعيق النشاطات على مستوى استغلال النفط (المنبع) و النقل أو على مستوى فروع التكرير (المصب) حيث يمكن تؤثر هذه العوامل على العرض و الطلب و خاصة في السوق العالمية.

تنخفض الأسعار إذا جاوز العرض الطلب و لكن إذا كانت هناك مشاكل سياسية أو غيرها تؤثر على البلدان المنتجة , يكون التأثر في اتجاه تصاعدي للأسعار.

في بداية 2020, الأسعار استقرت في نطاق 60 دولارا للبرميل بالرغم من الاتفاق حول تقليص الانتاج الذي ابرمته أوبك مع حلفائها, والذي سيضل ساري المفعول حتى نهاية مارس 2020.

مع نهاية 2019, سجلنا تحسنا في الأسعار اذ قاربت 70 دولارا للبرميل.

و قد تسببت التغطية الإعلامية المكثفة لتداعيات وباء فيروس كورونا في الصين منذ منتصف يناير الماضي في انخفاض حاد في الأسعار بنحو 20 بالمئة , في حين أن وباء "سارس" في بداية القرن لم يكن له كل هذا الأثر السلبي.

هذا يعني أن تفشي الوباء الذي صادف محيط اقتصادي قاتم, سارع في المنحى التنازلي للأسعار لا سيما وأن الصين و هي المستورد الرئيسي للنفط, شهدت انخفاض في الطلب بسبب تقلص نشاطها الاقتصادي, مقابل عرض مستمر في الأسواق النفطية (السوق النفطية تستبق التوقعات دائما بسرعة كبيرة) حتى اذا أخذنا في عين الاعتبار المعلومات عن المستوى تطور الغاز الصخري الأمريكي.

و تتزامن هذه الفترة ايضا مع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة و يستند الرئيس الحالي في حملته لاعادة انتخابه على الأداء الاقتصادي لبلاده.

و عليه بالنسبة للولايات المتحدة يمكن أن يؤدي الارتفاع الكبير لأسعار النفط الى ارتفاع نسبة التضخم مما يعرض اقتصادها المزدهر حاليا الى الخطر.

(و قد صرح ترامب مرارا و تكرارا بأنه ملتزم بسعر محدد و أنه لا يسعى الى زيادة معتبرة و يبدو ان مرجع الأسعار لديه هو في نطاق 50 و 60 دولارا.

- سؤال: هل يجب ان نتوقع بان يستغرق هذا الانخفاض مدة أطول و هل سيسمح الخفض الجديد للإنتاج للاوبك+ باستقرار السوق البترولي؟

- نزيم زويوش: احتمال ضعيف أن نسجل عودة طفيفة للأسعار بحلول شهر نوفمبر المقبل . الاوبك و حلفائها و على رأسهم روسيا تسطيع اقرار تخفيض اخر شرط أن لا يكون " شكلي" بل "مهم" و مستمر اذا تطلب الامر مع الالتزام به.

هل من المتوقع الوصول الى هذه النتيجة ؟ من الصعب تصوره في وقت تمتلك الولايات المتحدة الامريكية دوما امكانية رفع الانتاج عن تكثيف استغلال الغاز الصخري.

لذلك نستوعب بسهولة استمرار الولايات المتحدة الامريكية في دعم على نحو مطلق للإنتاج الصخري (غاز او بترول) كما لا يجب أن نغفل على ان سعر الغاز لم يكن ابدا متدنى لهذا الحد.

الولايات المتحدة تمكنت بفضل الغاز الصخري بان تكون القاطرة الاساسية لتحديد الاسعار في السوق الدولي.

- سؤال: و بخصوص الجزائر , ما هو مدى التأثيرات على بنية الاقتصاد؟

- نزيم زويوش: اذا قررت الاوبك تعميق التخفيضات أكثر ستتأثر الجزائر لكن بشكل طفيف لأن انتاج الجزائر محدود و اقل من الحصة المعتادة, في حين ان التوقعات المستقبلية ليست مشجعة كثيرا.

و و بالتالي, يمكن أن يتأثر الاقتصاد سلبيا و كذا اعاقة انجاز مختلف البرامج , وعليه اصبح اكثر من الضروري اتخاد التدابير "خاصة استعجالية " للتقليل من التبعية للمحروقات.

فضلا عن العمل على خفض الواردات و هو امر صعب , المطلوب اعادة النظر في سياسة الدعم و تنويع مصادر الاقتصاد باستعمال جزء من احتياطاتنا المتبقية و خلق الظروف لزيادة الاستثمار المباشر الاجنبي و تحسين مناخ الاعمال.

الى جانب العمل على تطهير المالية العمومية و توفير الظروف الملائمة لتحسين تحصيل الضرائب.

كما يتوجب اعادة النظر في النفقات العمومية و العمل على تقليصها و هذا بجعل التحكم في النفقات "ضرورة" فضلا عن تكثيف الدورات التكوينية من اجل رفع حجم اليد العاملة المؤهلة ..

من جهة اخرى, يسمح تطوير الطاقات المتجددة المتوفرة بكثرة برفع مساهمتها في انتاج الكهرباء و رفع كميات انتاج الغاز الطبيعي.