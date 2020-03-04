وزير الطاقة يستقبل المدير العام لشركة غينيا الاستوائية  للغاز "سوناغاز"

الجزائر - استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدا من غينيا الاستوائية بقيادة المدير العام لشركة "سوناغاز"، خوان انطونيو ندونغ اوندو، وهذا في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين سونلغاز وسوناغاز، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر دائرته الوزارية، اشاد السيد عرقاب بتجسيد هذا التعاون بين مؤسستي البلدين، معربا عن استعداد الطرف الجزائري لتقديم كل الدعم التقني و المرافقة الضرورية لشركة الغاز سوناغاز.

كما أعرب الوزير عن امله في توسيع هذا التعاون لقطاع المحروقات.

ومن جهته، اعرب السيد ندونغ اوندو عن ارتياحه للتعاون مع مجمع سونلغاز معربا عن امله في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال توزيع الغاز و التكوين.

يذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين شهر نوفمبر الفارط في مالابو على هامش القمة ال5 لرؤساء دول و حكومات لمنتدى البلدان المصدرة للغاز تتعلق بتعاون معزز في مجال نقل و توزيع الغاز و كذا النجاعة الطاقوية.