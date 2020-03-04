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عرقاب يدعو المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 10:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
عرقاب يدعو المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر

الجزائر - دعا وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر، حسب بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه أثناء لقاء مع سفيرة ألمانيا في الجزائر، السيدة أولريك كنوتز التي كانت مرفوقة بالسيدة ريبيكا هيلتز، بصفتها الجهة المختصة بالشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية، دعا السيد عرقاب الذي أبرز"التعاون الجيد في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية، المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر و إنجاز مشاريع ملموسة مع المؤسسات الجزائرية على غرار تطوير مبادرة ديزيرتيك".

وكان اللقاء مناسبة للطرفين لبحث واقع علاقات التعاون و الشراكة "المتميزة" في مجال الطاقة و آفاق تطويرها.

وتطرق الطرفان إلى الفرص الهامة المتاحة في مجال الشراكة لاسيما الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و التكوين و نقل التكنولوجيا و المعارف.

من جهتها، أشادت السيدة كنوتز بالتعاون بين الجزائر و ألمانيا، معربة عن الاهتمام الذي توليه المؤسسات الألمانية للعمل أكثر في الجزائر و تقديم الخبرة و المعرفة الألمانية لصالح المؤسسات الجزائرية لاسيما في مجال الطاقات المتجددة و التكوين.

وبهذه المناسبة، سلمت السفيرة دعوة للسيد عرقاب للمشاركة في الندوة السادسة "برلين الانتقال الطاقوي" التي ستعقد يومي 24 و 25 مارس 2020 بالعاصمة الألمانية برلين.

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عرقاب يدعو المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 10:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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