البليدة: غلق وحدة دانون للحليب ومشتقاته وسحب منتوجاتها التي تعود لما قبل 15 يناير من السوق

وأوضح , جمال عباد, في تصريح لـ/وأج أنه وبناء على المخالفات التي وقف عليها أعوان مصالحه في زيارتين مفاجئتين بتاريخ 19 فبراير الفارط وأمس الاثنين, حيث عثر بذات الوحدة خلال الزيارة الأولى على 600 كلغ من عطر "بسكويت" منتهية الصلاحية قبل تاريخ 15 يناير الماضي, وفي الزيارة الثانية لأمس تم العثور على عطر آخر بنكهة "الشوكولاطة" منتهية به الصلاحية منذ 13 ديسمبر 2019 بسعة اجمالية 150 كلغ, تقرر تشميع آلات التحضير وغلق الوحدة إلى غاية رفع التحفظات المشار إليه.
وأضاف المتحدث أنه تقرر إلى جانب ذلك سحب كافة منتوجات الوحدة من مادة الياغورت التي تعود لتاريخ 15 يناير 2020 من السوق و ذلك بعدما لوحظ كذلك عدم احترام شروط سلسلة الانتاج وغياب النظافة بالوحدة.
وأشار إلى أنه وبعد استدعاء أصحاب الوحدة تم تحرير محضر قضائي ضدهم عن القضيتين لمخالفتهم قانون 03-09 الخاص بحماية المستهلك.