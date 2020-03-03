وزير التعليم العالي يؤكد أن الكلام الذي نسب إليه بشأن الاساتذة لا أساس له من الصحة -

محروقات: منح سند منجمي جديد للبحث والاستغلال لوكالة ألنفط -

منجم الحديد غار جبيلات بتندوف: توحيد الرؤى لدى مختلف القطاعات لإطلاق استثمار حقيقي -

عقود ما قبل التشغيل: سيتم قريبا ترسيم 160 ألف مستفيد كمرحلة أولى -

رياح قوية على عديد ولايات شمال الوطن ابتداء من مساء يوم الثلاثاء -

كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع بباتنة والمدية -

أوبيب +: الجزائر تدعو إلى عمل تضامني و سريع لمواجهة فيروس كورونا -

تمنراست: مرموري يشدد على ضرورة احترام آجال استلام مشاريع القطاع -

تعديل الدستور: أحزاب سياسية تثمن الخطوة وتعبر عن استعدادها للمساهمة في إثرائه -

الوزير الأسبق يحيى قيدوم في ذمة الله -

فيروس كورونا: أوبيب+ ستدرس تخفيض هام جديد في إنتاج النفط -

بشار: خالدي يعلن عن مشروع قطب جهوي لتكوين إطارات الشباب والرياضة -

الاعلان عن انجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين -

الرئيس تبون يعين نورالدين بغداد دايج مديرا للديوان برئاسة الجمهورية -

الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة استراتيجية تطوير الـمؤسسات الناشئة -

تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب 500 مليون دج لإقتناء وسائل التنظيم العائلي -

موارد مائية: السيد براقي يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير هولندا بالجزائر -

بوقدوم يستقبل وفدا من البرلمان الدنماركي -

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع الى أقوال أمين مال وحداد -