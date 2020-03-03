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محروقات: منح سند منجمي جديد للبحث والاستغلال لوكالة ألنفط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات

الجزائر- تم منح سندا منجميا جديدا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة "مويدير"  للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" , حسبما مرسوم رئاسي نشر في العدد رقم 12 من  الجريدة الرسمية.

وتتواجد المسحة المسماة "مويدير" في المقاطعات الادارية لولاية غرداية وايليزي وتمنراست وأدرار والبيض وورقلة .

وتخص هذه المساحة الكتل رقم  320 و323 و324 و326 و327 و359 و360 و361 و224 و218 و318 و349 أ و347 أ و225 أ و 344 أ و 343 ب و425 أ ومساحة غير مفهرسة تبلغ مساحتها الاجمالية   160.400,96 كم 2 وتبلغ مساحتها الصافية  159.073,58 كم 2 , يضيف نفس المصدر.

وتحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات موضع هذا السند  المنجمي طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم, عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.

ويسلم هذا السند المنجمي للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" بموجب هذا المرسوم الرئاسي الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 24 فبراير الماضي, ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 18:21
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محروقات: منح سند منجمي جديد للبحث والاستغلال لوكالة ألنفط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 18:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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