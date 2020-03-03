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الاعلان عن انجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
الاعلان عن انجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين

الجزائر- أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك يوم الثلاثاء في بيان لها عن انجازها, بالشراكة مع المجمع الايطالي للمحروقات "ايني", لخط أنبوب الغاز الذي يربط بين مواقع بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين, بالجنوب الشرقي على مسافة 320 كلم عن حاسي مسعود (ولاية ورقلة).

وأوضحت الوزارة أن خط أنبوب الغاز, الذي أنجز بنموذج المسار السريع "Fast-track" بطول قدره 185 كلم وبقطر يبلغ 16 بوصة, يحوز على قدرة نقل قدرها 7 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميا و يربط بين الحقول البترولية لبئر الرباع شمال بمحطات منزل لجمات شرق (ولاية ورقلة).

وأضاف بيان الشركة أن هذا المشروع سيسمح بتصدير الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز بكتل "بركين شمال" حيث تم الانتهاء من عملية الحفر وتوصيل الآبار الأربع الأولى, بعد مرور سنة فقط من دخول الاتفاقيات المبرمة شهر فبراير 2019 حيز التنفيذ.

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وفي هذا الصدد, أكد مجمع سوناطراك أن المشروع الذي يجمعه بمجمع "ايني" في إطار استراتيجية مشتركة لتقليل مُدد الانجاز هو "نموذج يحتذى به".

كما سيساهم مشروع غاز بركين شمال بإنتاج يومي قدره 5ر6 مليون متر مكعب من الغاز و10 ألاف برميل من السوائل المصاحبة.

وأوضحت شركة سوناطراك أنه ومع انتاج الزيوت, سيصل الانتاج الاجمالي إلى 65 ألف برميل مكافئ للبترول يوميا خلال سنة 2020, مذكرة أن انتاج حقول الزيوت بهذه الكتل قد انطلق شهر مايو 2019.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:06
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الاعلان عن انجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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