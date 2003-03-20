تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب 500 مليون دج لإقتناء وسائل التنظيم العائلي

الجزائر - كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب 500 مليون دج لاقتناء وسائل التنظيم العائلي.

وأوضح وزير الصحة في كلمة القاها بمناسبة يوم إعلامي تحسيسي حول السياسة الوطنية للسكان والإطار التشريعي للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي نظمه المجلس الشعبي الوطني أن الوزارة "خصصت سنويا ميزانية تقدر ب 500 مليون دج لاقتناء وسائل التنظيم العائلي كما جندت ما يفوق عن 4500 مستخدم بين أطباء مختصين في طب النساء والتوليد وعامين وقابلات".

ومن أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة وكل وسائل التنظيم العائلي مجانا صخرت الوزارة -كما أشار- "أكثر من 1400 عيادة متعددة الخدمات و1372 قاعة علاج و292 مركز للتنظيم العائلي" مشيرا الى أن الجزائر أحرزت "تقدما ملحوظا" في مجال التنظيم العائلي حيث ارتفع استعمال وسائل تنظيم الحمل بين الأزواج في سن الإنجاب من 8 بالمائة في آواخر الستينيات إلى 57 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.

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وبخصوص جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات الصحة الإنجابية بما فيها التنظيم العائلي وكذا مؤشر المتابعة والتقييم كشف الوزير عن اعداد مشروع في اطار التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحدد أنظمة وأدوات الرصد والتقييم الى جانب تطوير شراكة قوية ودائمة مع القطاعات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات التي تنشط في مجال التنظيم العائلي من بينها تلك التي تم توقيعها مع الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي في 22 أكتوبر 2017 تهدف الى توسيع التوعية والتربية والتكوين و الاتصال.

كما أشار بالمناسبة الى الأهداف الثلاثة التي تميز تطبيق برنامج التنظيم العائلي الذي اعدته الوزارة وتخص المرحلة الأولى سنوات السبعينيات أين تم توجيه نشاط البرنامج لتحسين صحة الأم والطفل وتقليص الوفيات .

وتخص المرحلة الثانية -كما أضاف-والتي بدأت سنة 1983 وركزت على ضرورة تنظيم الولادات للتحكم في النمو الديموغرافي في حين تخص المرحلة الثالثة التي انطلقت منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية سنة 1994 بالقاهرة أين أصبح هذا البرنامج "جزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية للسكان والتنمية من خلال ترسيخ الرعاية الصحية الإنجابية ".

ويهدف هذا البرنامج -حسبه-إلى الوصول "الى نمو سكاني معتدل يضمن تحقيق التوازن بين العامل السكاني والموارد الإقتصادية والبيئة المتاحة" من أجل تحسين نوعية حياة المجتمع الى جانب تلبية الإحتياجات في مجال وسائل وخدمات التنظيم العائلي وكذا رفع درجة الوعي والمسؤولية في مجال الإنجاب وتخفيض نسبة وفيات الأمهات والرضع خاصة حديثي الولادة.

وأكد وزير الصحة من جانب آخر أن أنشطة الصحة الإنجابية التي سطرتها الوزارة تسعى إلى "توسيع نطاق الرعاية الصحية في مجال التنظيم العائلي لتشمل أنشطة أخرى تخص الأم والطفل لاسيما تلك المتعلقة بالوقاية والعلاج والتكفل بعصوبة الإخصاب والأمراض المنقولة جنسيا والكشف عن سرطان الأعضاء التناسلية وكذا الوقاية من جميع اشكال العنف ". اقرأ أيضا: (التأكيد على ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي (مختصون

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين نوه خلال اشرافه على افتتاح هذا اليوم التوعوي بالإهتمامات التي أولتها الدولة في مجال السياسة الوطنية للصحة سيما الصحة الإنجابية التي وصفها ب"الأساسية في مجال الصحة والسكان" ومؤشر من مؤشرات التنمية مشيرا بالمناسبة الى تعهدات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الثمانية والتي تتعلق ثلاثة من بينها بالصحة الإنجابية والمتمثلة أساسا في تقليص وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة.

وبخصوص التشريع قال السيد شنين أن البرلمان صاحب مجهودات الدولة بالمصادقة على قانون الصحة لسنة 2018 مع ادراج تعديلات جوهرية تواكب هذه المجهودات.

وأضاف في هذا المجال بأنه وبالرغم من الإنجازات المحققة في المجال الصحي "لازالت عراقيل ونقائص تحاول السلطات العمومية تجاوزها من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 ".

وعرض عبد الحميد حشاني مفتش توجيه الدين وتعليم القرآن بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف رأي الدين في الإنجاب وتباعد الولادات من أجل صحة الأم والطفل ورفاهية المجتمع مستندا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية واجتهادات فقهية للعلماء.

وأشار مدير السكان بوزارة الصحة أعمر والي من جهته إلى السياسة السكانية وعدد الولادات التي انتقلت من 585 ألف ولادة لكل 1000ولادة حية سنة 2000 الى مليون و38 ألف ولادة لنفس المعدل في سنة 2019 كما انتقل معدل الخصوبة من طفلين لكل امرأة سنة 2002 الى 3 أطفال لكل امراة متوقعا انخفاض هذا المعدل مستقبلا وذلك وفق الدراسات المنجزة.

وأكد من جانب آخر أن التحكم في النمو الديموغرافي يساعد أصحاب القرار في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة للتكفل بجميع فئات المجتمع وتحقيق ما تصبو اليه الدولة.