تجارة: ضرورة الاسراع في استحداث أسواق جملة للمواد الغذائية

الجزائر- دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السيد الحاج الطاهر بولنوار يوم الثلاثاء بالجزائر الى الاسراع في انجار اسواق الجملة للمواد الغذائية من اجل تنظيم السوق و ضمان التموين اللازم و التحكم في الأسعار.

و خلال لقاء نظمته الجمعية للتطرق للاقتراحات الخاصة بتنظيم شبكة توزيع المواد الغذائية العامة و التحضيرات الجارية لضمان استقرار التموين خلال شهر رمضان, بحضور ممثل عن وزارة التجارة, شدد السيد بولنوار على ضرورة الاسراع في انجار اسواق جملة للمواد الغذائية و استحداث اسواق جوارية و تجزئة لإضفاء التنظيم الجيد و التحكم في استقرار الاسعار و توفير ظروف و اماكن عمل لائقة للتجار الناشطين في هذا المجال.

و ذكر السيد بولنوار بأن هناك نقص كبير في اسواق جملة للمواد الغذائية في حين هناك عدد كاف من الاسواق الخاصة بالخضر و الفواكه التي تم انجازها من طرف السلطات العمومية.

و عليه, دعا الى الاسراع في انجاز اسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية لتشجيع الانتاج وحل العديد من المشاكل التي يعاني منها التجار خاصة منها غلاء اسعار كراء المحلات التي تنعكس مباشرة على زيادة اسعار المواد الاستهلاكية.

و بخصوص الاسواق الجوارية قال السيد بولنوار أن تكثيف مشاريع انجازها سيسهم في القضاء على الاسواق الموازية و يسهل عمليات تسويق المنتوج و استقرار الاسعار, داعيا الى منح التسهيلات للتجار الراغبين في انجاز هذه الاسواق سيما العقار للمساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

"سيتم قبل نهاية شهر مارس اعداد ملف كامل متعلق بشبكة توزيع المواد الغذائية و الحلول المقترحة لترقية الاسواق و ايجاد حلول لمختلف انشغالات التجار و عرضه على وزارة التجارة لدراسته و الفصل فيه" يضيف ذات المتحدث.

من جهته, أكد الممثل عن وزارة التجارة السيد احمد مقراني ان الدولة قامت بمجهودات كبيرة في مجال انجاز اسواق الجملة خاصة للخضر و الفواكه من اجل ادماج كافة التجار في فضاءات للنشاط تستجيب للمعاير المطلوبة من اجل تعزيز احترافية النشاط التجاري و و تقويض ظاهرة الاسواق الموازية.

كما دعا المستثمرين الخواص الى المساهمة في انجاز اسواق الجملة لمختلف الشعب مبرزا النماذج الناجحة في كل من ولايتي تيزي وزو و باتنة حيث قام مستثمرين بإنشاء اسواق جملة وفق المعايير العالمية.

و اضاف يقول ان الوزارة مستعدة لمرافقة الخواص و كل الفاعلين و المتدخلين في مجال تنظيم الاسواق و انجازها من اجل العمل سويا على ترقية الاسواق و استحداثاخرى.

" الوقت قد حان لتدارك النقص المسجل بالنسبة لأسواق الجملة للمواد الغذائية و تنسيق العمل مع كافة المتدخلين من اجل الدخول في مرحلة جديدة تخدم الجميع سواء منتجين, تجار و مستهليكن" يضيف السيد مقراني.

و ذكر ذات المسؤول انه يوجد حوالي 625 سوق جواري على المستوى الوطني تم استلامها لكن لم تدخل مرحلة الاستغلال بعد, , مؤكدا ان الوزارة قامت بالتدخل من اجل ادخالها حيز الخدمة ما من شأنه أن يسهم في خلق الشغل و استقرار الاسعار و تخفيض الضغط على الاسواق الاخرى.

من جهة اخرى, كشف السيد مقراني عن تعديل القرار الوزاري المحدد لقائمة المنتوجات المعنية بتعويض تكاليف نقلها نحو ولايات الجنوب حيث تم ادراج ثمانية مواد اخرى تتمثل في اللحوم الحمراء و البيضاء و البطاطا و الطماطم و البصل و الثوم و الكوسة و الجزر و الخس من اجل استقرار الاسعار في الجنوب و ضمان التموين المنتظم.

و بخصوص شهر رمضان المقبل, طمأن ذات المتحدث عن وفرة المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع , و كذا مختلف أنواع الخضر و الفواكه مع العمل على ضمان التموين المنتظم, مذكرا بالأسواق التي سيتم استحداثها خلال بالشهر الفضيل للترويج للمنتوج المحلي و التحكم في استقرار الاسعار.