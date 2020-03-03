موارد مائية: السيد براقي يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير هولندا بالجزائر

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية, ارزقي براقي أمس الاثنين, سفير هولندا بالجزائر, روبرت فان امبدن, الذي استعرض رفقته وضعية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية و كذا سبل و وسائل ترقيته, حسبما افاد به بيان للوزارة.

بهذه المناسبة, أعرب السيد براقي عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون بين البلدين, مبديا أمله في تعزيزها أكثر من خلال تبادل التجارب و المعرفة, خاصة في مجال اقتصاد مياه السقي.

و يكتسي مجال اقتصاد مياه السقي -حسب الوزير- محور هام في التعاون الثنائي نظرا لندرة الموارد المائية في البلاد وخبرة هولندا في هذا المجال.