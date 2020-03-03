Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موارد مائية: السيد براقي يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير هولندا بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر- استقبل وزير الموارد المائية, ارزقي براقي أمس الاثنين, سفير هولندا بالجزائر, روبرت فان امبدن, الذي استعرض رفقته وضعية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية و كذا سبل و وسائل ترقيته, حسبما افاد به بيان للوزارة.

بهذه المناسبة, أعرب السيد براقي عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون بين البلدين, مبديا أمله في تعزيزها أكثر من خلال تبادل التجارب و المعرفة, خاصة في مجال اقتصاد مياه السقي.

و يكتسي مجال اقتصاد مياه السقي -حسب الوزير- محور هام في التعاون الثنائي نظرا لندرة الموارد المائية في البلاد وخبرة هولندا في هذا المجال.

من جهته, عبر سفير هولندا بالجزائر عن استعداد بلاده لمرافقة تطوير قطاع الموارد المائية في الجزائر بدعم هذا القطاع بالتجربة و الخبرة الهولندية, خاصة , في مجال مكافحة الفيضانات و ظاهرة توحل السدود و كذا تطوير استغلال الاجهزة المقتصدة  لمياه السقي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:37
كلـمات مفتـاحيــة :
موارد مائية: السيد براقي يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير هولندا بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 15:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.03

الرئيس تبون يعين نورالدين بغداد دايج مديرا للديوان برئاسة الجمهورية

20.03.03

الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة استراتيجية تطوير الـمؤسسات الناشئة

20.03.03

بومرداس: إنقاذ شخص من الموت سقط بالخطأ في بئر بزموري

20.03.03

موارد مائية: السيد براقي يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير هولندا بالجزائر

20.03.03

بوقدوم يستقبل وفدا من البرلمان الدنماركي

20.03.03

الشلف: أربع جرحى في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني

20.03.02

صالون وهران للاستثمار والتصدير: نحو 30 اتفاقية في مجال الصناعة والبناء والأشغال العمومية

20.03.02

تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين

20.03.02

إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة

20.03.02

الملفات الثقيلة لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق "مدرجة ضمن برنامج الحكومة"