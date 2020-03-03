موارد مائية: السيد براقي يستعرض فرص التعاون الثنائي مع سفير هولندا بالجزائر

بهذه المناسبة, أعرب السيد براقي عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون بين البلدين, مبديا أمله في تعزيزها أكثر من خلال تبادل التجارب و المعرفة, خاصة في مجال اقتصاد مياه السقي.
و يكتسي مجال اقتصاد مياه السقي -حسب الوزير- محور هام في التعاون الثنائي نظرا لندرة الموارد المائية في البلاد وخبرة هولندا في هذا المجال.
من جهته, عبر سفير هولندا بالجزائر عن استعداد بلاده لمرافقة تطوير قطاع الموارد المائية في الجزائر بدعم هذا القطاع بالتجربة و الخبرة الهولندية, خاصة , في مجال مكافحة الفيضانات و ظاهرة توحل السدود و كذا تطوير استغلال الاجهزة المقتصدة لمياه السقي.