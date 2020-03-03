الجزائر/ايطاليا: استعراض واقع التعاون الطاقوي بين البلدين   

الجزائر - استقبل وزير الطاقة محمد عرقاب أمس الاثنين كاتب الدولة الإيطالي لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مانيلو دي ستيفانو، الذي تطرق معه إلى التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، حسبما أشار إليه بيان للوزارة.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة، واصفين إياها "بالتاريخية والممتازة"، علاوة على آفاق تعزيز هذه العلاقات.

في هذا الصدد، أعرب السيد عرقاب عن رضاه بعلاقات التعاون القائمة بين مؤسسات البلدين، مستعرضا المحاور الاستراتيجية لمخطط عمل الحكومة في قطاع الطاقة، والتي تنصب بالخصوص على الانتقال الطاقوي القائم على الطاقات الخضراء والذي يخلق الثروة والنمو، ويحافظ على البيئة ونمو المحروقات من خلال رفع مجهود الاستكشاف، حسبما جاء في نص البيان.

كما أكد على أن قانون المحروقات الجديد يعرض فرص هامة للاستثمار والشراكة من خلال مرونته في مجال الجباية والتعاقد حسب أربعة (4) أنواع من العقود.

كما ألح الوزير على تطوير تحويل المحروقات من خلال الصناعة البتروكيميائية التي تشكل أحد المحاور الاستراتيجية لبرنامج القطاع إلى جانب تصنيع أجهزة الشبكات الكهربائية وتطوير الموارد البشرية وتكوينها.

وبهذه المناسبة دعا السيد عرقاب المؤسسات الإيطالية إلى الاستثمار أكثر في هذه المجالات وإقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية تعود بالفائدة على الطرفين مع نقل المهارة والتكنولوجيا.

من جهته نوه كاتب الدولة الإيطالي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين معربا عن الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات الإيطالية إلى مواصلة الاستثمار في الجزائر في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة إلى جانب تطوير مشاريع ملموسة وإفادة المؤسسات الجزائرية بالتجربة الإيطالية في هذه المجالات.