صالون وهران للاستثمار والتصدير: نحو 30 اتفاقية في مجال الصناعة والبناء والأشغال العمومية

وأبرز محافظ الصالون أحمد حنيش في تصريح لوأج أنه تم إبرام زهاء 30 اتفاقية شراكة ما بين متعاملين محليين وأخرى مع أجانب في فروع عديدة على غرار قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية وكذا وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي الحديثة.
وتشمل غالبية هذه الاتفاقيات صفقات تموين مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة بمنتجات الإسمنت والحديد والدهون واتفاقيات أخرى لإنشاء فروع لمؤسسات بولاية وهران "باعتبارها عاصمة اقتصادية وقطب صناعي بامتياز", مثلما أبرزه ذات المصدر.
كما تميزت هذه الطبعة التي دامت ستة أيام تسجيل حضور بارز للمهنيين الذي تجاوز عددهم 4 ألاف من مجموع يزيد عن 5.200 زائر, يضيف مدير وكالة "سانفلاور للاتصال" الجهة المنظمة لهذا الحدث الاقتصادي.
وأعلن السيد حنيش عن تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الدولي للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية "وهران للاستثمار والتصدير 2021 " خلال نفس الفترة من العام القادم والتي ستكتسي -حسبه- طابعا خاصا لا سيما وأنها ستتزامن واحتضان وهران للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
للتذكير فقد شارك في هذه الطبعة من صالون "وهران للاستثمار والتصدير 2020", زهاء 93 عارضا من داخل وخارج الوطن موزعين عبر ثلاثة صالونات وهي "العقار والبناء والأشغال العمومية" و"الصناعة والمناولة" و"النقل واللوجيستيك".
وشارك في هذه التظاهرة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة متخصصة في مجال العقار والبناء والتهيئة الخارجية والداخلية وأخرى من تونس وكندا وتركيا والصين وبلجيكا وغيرها, إلى جانب مؤسسات بنكية متخصصة في تمويل العقار والسكن والوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب.
كما تم على هامش أجنحة العرض تقديم محاضرات متبوعة بنقاشات تناولت مختلف المواضيع ذات الصلة على غرار تطهير مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال العقار الصناعي والإطار القانوني والجبائي وكذا التمويل وغيرها.