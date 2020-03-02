انعقاد جلسة عمل لترقية الإحصاء والاستشراف في قطاع التجارة

وحسب البيان, جاءت جلسة العمل المنعقدة اليوم , بحضور إطارات كلا القطاعين, تجسيدا لمخطط عمل الحكومة سيما في شقه المتعلق بتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء وإعداد رؤية استشرافية للجزائر آفاق 2035.
كما تهدف جلسة العمل بحسب نفس المصدر الى ترقية الاستشراف وتوفير ثروة معلوماتية تساعد متخذي القرار لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ويندرج هذا اللقاء أيضا في إطار سلسلة الزيارات ولقاءات العمل مع كافة القطاعات الوزارية بهدف الاطلاع على واقع الإحصاء والاستشراف في كل القطاعات.
وبعد النقاش بين الطرفين, اختتمت الجلسة بالاتفاق على مواصلة العمل التشاوري بين إطارات القطاعين وإمضاء اتفاقية تعاون.