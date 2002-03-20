Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرات
إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة

الجزائر - افتتحت الاثنين بالجزائر العاصمة الطبعة ال14 من الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات و التجهيزات و خدمات النقل في شمال افريقيا "إكيب أوتو ألجيريا 2020"، بمشاركة اكثر من 150 مؤسسة جزائرية و أجنبية.

و تضم هذه الطبعة ال14 التي تمتد الى غاية ال5 من الشهر الجاري، عديد المؤسسات و العلامات الممثلة في قطاعات سوق الاصلاح و الصيانة و الخدمات و النشاطات التكميلية، و ذلك بمشاركة حوالي 50 % من العارضين الاجانب، سيما من بولونيا و تركيا و المانيا و فرنسا و الهند.

و تميز هذا الصالون بمشاركة صناعيين جزائريين يعملون في مختلف النشاطات (صنع البطاريات و الزيوت و الاطارات و غيرها...).

كما شاركت في هذه الطبعة زيادة على ذلك، مؤسسة ناشئة من اجل اقتراح حلول على علاقة بالسيارات و التطبيقات المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات الجديدة و الاصلية القادمة من موزعين او بائعي السيارات بالجملة.

و يرى المنظمون ان هذا الحدث يسهم في تحفيز الفاعلين في مجال قطاع الغيار و التجهيزات و الخدمات من اجل الاندماج في قطاع السيارات حسب المعايير و الحلول الملائمة لظرف القطاع في الجزائر.

 

غياب الصين و ايطاليا و كوريا الجنوبية عن الصالون

 

في هذا الصدد اوضح محافظ الصالون السيد نبيل باي بومزراق في ندوة صحفية، جرت خلال افتتاح الصالون انه تقرر بالاتفاق مع الشركاء من الصين و ايطاليا و كوريا الجنوبية، تأجيل مشاركتهم في هذه الطبعة كإحراء وقائي من اخطار وباء فيروس كورونا.

كما ذكر بان هذا الحدث اصبح من اهم ملتقيات التبادل بين المصنعين و الموزعين و العاملين في مجال الاصلاح و الباحثين عن منتجات جديدة و خدمات و شركاء.

كما دعا الشباب من اصحاب المشاريع سيما اولئك الذين يريدون الاستثمار في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات الى زيارة الصالون و الاطلاع على فرص التعاون الموجودة.

من جانب اخر اشار السيد بومزراق الى اهمية الاستثمار اكثر في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات من اجل خلق الثروة و مناصب الشغل.

كلـمات مفتـاحيــة :
إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 28 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.02

الرئيس تبون يعزي عائلة الشهيد الجندي موسى مرداسي

20.03.02

كرة القدم/ كأس الجزائر(ذهاب ربع النهائي): الفاف تكشف عن برنامج المباريات

20.03.02

انعقاد جلسة عمل لترقية الإحصاء والاستشراف في قطاع التجارة

20.03.02

كرة اليد/أولمبياد2020 : ضبط تواريخ مباريات مجموعة الجزائر

20.03.02

الجزائر/ايطاليا: بوقادوم يستقبل كاتب الدولة الايطالي المكلف بالشؤون الخارجية

20.03.02

المشاورات حول تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن المنظمة الوطنية للمجاهدين

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.28

عدم تسجيل أي اصابة ثانية بفيروس كورونا في الجزائر

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…