إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة

الجزائر - افتتحت الاثنين بالجزائر العاصمة الطبعة ال14 من الصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات و التجهيزات و خدمات النقل في شمال افريقيا "إكيب أوتو ألجيريا 2020"، بمشاركة اكثر من 150 مؤسسة جزائرية و أجنبية.

و تضم هذه الطبعة ال14 التي تمتد الى غاية ال5 من الشهر الجاري، عديد المؤسسات و العلامات الممثلة في قطاعات سوق الاصلاح و الصيانة و الخدمات و النشاطات التكميلية، و ذلك بمشاركة حوالي 50 % من العارضين الاجانب، سيما من بولونيا و تركيا و المانيا و فرنسا و الهند.

و تميز هذا الصالون بمشاركة صناعيين جزائريين يعملون في مختلف النشاطات (صنع البطاريات و الزيوت و الاطارات و غيرها...).

كما شاركت في هذه الطبعة زيادة على ذلك، مؤسسة ناشئة من اجل اقتراح حلول على علاقة بالسيارات و التطبيقات المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات الجديدة و الاصلية القادمة من موزعين او بائعي السيارات بالجملة.

و يرى المنظمون ان هذا الحدث يسهم في تحفيز الفاعلين في مجال قطاع الغيار و التجهيزات و الخدمات من اجل الاندماج في قطاع السيارات حسب المعايير و الحلول الملائمة لظرف القطاع في الجزائر.

غياب الصين و ايطاليا و كوريا الجنوبية عن الصالون

في هذا الصدد اوضح محافظ الصالون السيد نبيل باي بومزراق في ندوة صحفية، جرت خلال افتتاح الصالون انه تقرر بالاتفاق مع الشركاء من الصين و ايطاليا و كوريا الجنوبية، تأجيل مشاركتهم في هذه الطبعة كإحراء وقائي من اخطار وباء فيروس كورونا.

كما ذكر بان هذا الحدث اصبح من اهم ملتقيات التبادل بين المصنعين و الموزعين و العاملين في مجال الاصلاح و الباحثين عن منتجات جديدة و خدمات و شركاء.

كما دعا الشباب من اصحاب المشاريع سيما اولئك الذين يريدون الاستثمار في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات الى زيارة الصالون و الاطلاع على فرص التعاون الموجودة.

من جانب اخر اشار السيد بومزراق الى اهمية الاستثمار اكثر في مجال خدمات ما بعد بيع السيارات من اجل خلق الثروة و مناصب الشغل.