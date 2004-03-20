صالون "إكيب أوتو 2020: رفع العراقيل الادارية والبنكية لتحفيز الاستثمار

الجزائر- دعا المشاركون في الطبعة 14 للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات و الخدمات وصيانة السيارات يوم الاثنين بالجزائر الى ضرورة رفع العراقيل الادارية والبنكية التي تحول دون الدفع بوتيرة الاستثمار في الجزائر.

و في هذا الصدد, دعا ممثلو المؤسسات الناشطة في مجال قطع الغيار و المعدات و صيانة السيارات الى ازاحة العراقيل خاصة الادارية منها لتشجيع الاستثمار خصوصا في مجال تصنيع قطع الغيار و لواحق السيارات و بالتالي الرفع من نسبة الاندماج الوطني في الصناعات الميكانيكية .

في هذا الصدد قال ممثل الشركة الجزائرية " سي بي آس CBS لصناعة البطاريات" انه من الضروري اعطاء تسهيلات لتشجيع الاستثمار محليا و بالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد سيما المنتجات المصنعة محليا و بمواصفات منافسة جدا.

كما دعا الى ضرورة تسهيل عمليات استيراد المادة الأولية الأساسية المتمثلة في حمض الكبريت و تقليص المدة المخصصة لمنح تراخيص استيراد هذه المادة و التي تستغرق في العادة اربعة اشهر . اقرأ أيضا: ضرورة تطهير قطاع التركيب و تحضير استراتيجية جديدة للصناعات الميكانيكية

و اضاف ذات المسؤول " لدينا كل الامكانيات التي تسمح لنا باقامة صناعة محلية متكاملة في مجال قطع الغيار (..) ,اليد العاملة و المواد الاولية متوافرين المطلوب فقط دعم و تشجيع شركات المناولة و التركيز اساسا على عامل نقل الخبرة و التكنولوجيا في الشراكات الموجودة حاليا "

و شدد من جهته, ممثل الشركة الجزائرية "كورسما للتجارة العالمية" المختصة في توزيع قطاع غيار السيارات الكورية اهمية مكافحة البيروقراطية لتشجيع و توسيع الاستثمار في السوق الجزائري و توسيع علاقات الشراكة مع المستثمرين الاجانب.

و في ذات السياق, قال ممثل "شركة اتكار" التركية الناشطة في مجال تصنيع أنظمة الفرملة أن السوق الجزائري واعد و يحوز على فرص كبيرة للاستثمار مشيرا ان مشاركته في هذا الصالون تهدف الى التعريف بالشركة و البحث عن متعاملين جزائريين لتفعيل شراكات ثنائية وفقا لمبدأ رابح - رابح .

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من جهة اخرى, رحب المشاركون في هذه الطبعة التي تتواصل فعاليتها الى غاية 5 مارس, بدفتر الشروط الجديد المرتقب صدروه قريبا سيما شرط الزامية تحقيق نسبة ادماج اولية تقدر ب 30 بالمائة في مجال تصنيع السيارات محليا,مؤكدين ان هذا الامر من شانه تشجيع الانتاج الوطني .

و كان قد صرح وزير الصناعة و المناجم السيد فرحات ايت علي براهم في تصريح خص به "واج" أن نسبة إدماج ب30 بالمائة تعني أن "30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع" مضيفا أن "الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج.

و في هذا الصدد, رحب ممثل الشركة الجزائرية "ايكام اوتو" بهذا القرار معتبرا انه سيسمح بتشجيع الانتاج الوطني و العمل اكثر للحد من الاستيراد.

كما رحب ممثلين عن مؤسسات بدفتر الشروط الجديد مؤكدين أنه سيكون فاتحة نحو تفعيل صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر.