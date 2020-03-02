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بنك الجزائر يكتشف "ممارسات احتيالية" على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة و التنمية الريفية

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات

الجزائر - اكتشفت مصالح بنك الجزائر "ممارسات احتيالية" على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، حسبما علمته وأج لدى مصدر مصرفي.

و يتعلق الأمر, حسب المصدر نفسه, بوكالتي عميروش و الصنوبر البحري التابعتين لبنك الفلاحة و التنمية الريفية, مشيرا إلى أنه تم الكشف عن هذه الممارسات من قبل المصالح المعنية لبنك الجزائر خلال تحقيقات أولية بوشرت بناء على طلبات تقدم بها ممونون أجانب.

و اشتكى هؤلاء الممونون, حسب المصدر ذاته, من "عدم تسوية عدة شحنات من البضائع أرسلت لحساب زبونين جزائريين، وهما الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع المتوسطي للتسويق و الشركة ذات المسؤولية المحدودة مانيوليا".

و يثبت الضرر المالي, الذي هو حاليا قيد التقييم, "التواطؤ الضمني و الفعلي لبعض أعوان الوكالتين المذكورتين"، حسب المصدر, مؤكدا أن "الفترات التي شهدت هذه الممارسات تخص سنوات 2017 و 2018 و 2019" و أن "المصالح المتخصصة لبنك الجزائر تجري تقييما شاملا للنظام المعلوماتي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية".

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بنك الجزائر يكتشف "ممارسات احتيالية" على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة و التنمية الريفية
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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