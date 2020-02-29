خضر وفواكه: العرض سيكون وفير والأسعار مستقرة خلال شهر رمضان المقبل 

الجزائر - توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السيد الحاج الطاهر بولنوار اليوم السبت بالجزائر أن تشهد أسواق الخضر و الفواكه خلال شهر رمضان المقبل وفرة من حيث العرض و استقرار في الأسعار بالنظر إلى مؤشرات الانتاج التي تم رصدها.

وخلال لقاء جمعه بممثلي اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه للتطرق لمختلف الاقتراحات التي من شأنها تنظيم اسواق الجملة، و التحضير لشهر رمضان المقبل، توقع السيد بولنوار ان تشهد اسواق الخضر و الفواكه وفرة من حيث العرض و بالتالي تلبية الطلب الوطني على مختلف المنتجات "خلال و بعد رمضان" مع استقرار في الاسعار.

وأضاف أن السلطات العمومية ستقوم باستحداث اسواق جوارية خاصة بشهر رمضان، داعيا الى ضرورة تحديد قوائم الناشطين في هذه الاسواق على الاقل 20 يوم قبل حلول الشهر الفضيل، لتمكين التجار من تموين هذه الاسواق بالسلع الضرورية. وتطرق السيد بولنوار رفقة وكلاء اسواق الخضر و الفواكه الى الاقتراحات التي سيتم رفعها قريبا للجهات المعنية والتي تتعلق اساسا بترقية أسواق الجملة للخضر والفواكه و رفع انشغالات التجار الناشطين في هذا المجال.

وفي هذا الاطار، تم اقتراح اشراك الخواص في انشاء الاسواق الجوارية، فضلا عن سحب تسيير اسواق الجملة للخضر و الفواكه من البلديات.

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في هذا الصدد دعا المتحدث الى تنظيم هذه الاسواق وتسييرها اطار شركات ذات اسهم مع اشراك ممثلي التجار أو الزام البلديات باحترام دفاتر الشروط التي تتضمن تأهيل هذه الاسواق.

وكشف السيد بولنوار عن تسجيل نقص بأكثر من 500 سوق جواري عبر الوطن ، داعيا الى تكثيف انشاء هذه المرافق خاصة بالقرب من المجمعات السكانية.

و دعا السيد بولنوار الى تعزيز ترقية و تطوير نشاط تغليف المنتوجات، مبرزا الدور الذي يلعبه التغليف و طرق تعبئة و توضيب المنتجات في عمليات التسويق.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء الى مشكل المحلات التجارية غير المستغلة، بحيث شدد المتدخلون على ضرورة احصاء شامل لها عبر التراب الوطني و اعادة توزيعها .

وخلال هذا اللقاء، عرض ممثلي وكلاء اسواق الجملة للخضر و الفواكه انشغالاتهم مع تقديم جملة من الاقتراحات الرامية الى تنظيم و ترقية اسواق الجملة وفق المعايير المعمول بها عالميا.