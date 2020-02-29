تنظيم أول صالون دولي للفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة في يونيو

وذكر السيد عياش سليم في تصريح لوأج على هامش فعاليات الطبعة11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية والإطعام الذي يختتم يوم السبت بوهران "أن الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة ستنظم أول صالون دولي حول الفنادق في يونيو القادم بالمدرسة العليا للفندقة (ايشرا) بعين البينان بالجزائر العاصمة".
وستسمح هذه التظاهرة الأولى من نوعها بالجزائر بإبراز مؤهلات المؤسسات الفندقية في الجزائر ونوعية خدماتها مع عرض استراتيجية "الماركتيغ" لتسويق الوجهة الجزائرية وكذا تكوين مستخدمي الفنادق في شتى التخصصات على غرار التحكم في اللغات, وفق السيد عياش.
وتهدف هذه التظاهرة التي تندرج في إطار مخطط عمل ذات الفدرالية إلى خلق مناخ عمل تفاعلي بين مختلف الفاعلين في مجال الفندقة من أجل تنظيم هذه السوق في الجزائر وتطوير الوجهة الجزائرية, كما أشار إليه ذات المتحدث.
ومن أجل تطوير المقصد الجزائري قام أعضاء من الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق مؤخرا بزيارة إلى المجر للاطلاع على أخر المستجدات التي بلغتها التجهيزات الفندقية, حسبما أضافه المتحدث.
ومن جهة أخرى شكلت الطبعة 11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل والتجهيزات الفندقية فرصة للفدرالية المذكورة لتنصيب نائب رئيس للمنطقة الجنوبية الغربية مما يسمح بتوسيع نشاطها والاستماع إلى انشغالات المستثمرين في المجال الفندقي بغية ترجمتها على شكل اقتراحات لرفعها الى الوصاية, حسبما ذكره السيد عياش.
للتذكير يشارك في هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, حسان مرموري زهاء 300 عارض من داخل الوطن وخارجه اين يتم عرض منتجاتهم السياحية وخدماتهم في مجالات الفندقة والإطعام والأسفار.