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برنامج جديد للإدماج المهني "السريع" للشباب

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 11:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
برنامج جديد للإدماج المهني &quot;السريع&quot; للشباب

وهران - يجري التحضير لمبادرة جديدة تشجع الإدماج المهني "السريع" للشباب حسبما أعلن عنه اليوم الخميس بوهران المدير الوطني للبرنامج الوطني للدعم تكوين-تشغيل- تكييف-تأهيل "آفاق"، مراد لميا.

وأبرز السيد لميا في تصريح لوأج على هامش تخرج دفعة من 80 متربص بالمدرسة-الورشة لجمعية "صحة سيدي الهواري" أن البرنامج الذي يتم التحضير له يهدف إلى "تكييف التكوين مع متطلبات القطاع الاقتصادي".

و أضاف أن قابلية التشغيل تعد من أهداف برنامج "آفاق"، إلا أن البرنامج الجديد سيسمح بتحقيق الأهداف بمزيد من النجاعة، و ذلك بفضل "التعاون المتبادل بين أنظمة المعلومات للقطاعات الشريكة (تشغيل وتكوين).

كما أشار الى أن اللجوء إلى أنظمة المعلومات سيتيح "رؤية دقيقة حول المهن التي تسجل عجزا"، مما سيسمح "بالتكوين حسب متطلبات سوق الشغل، لضمان الإدماج السريع للمتخرجين الجدد".

وسيتم الانتهاء من تحضير البرنامج في سبتمبر القادم، بتنظيم ندوة وطنية في الجزائر العاصمة وفق نفس المصدر الذي  ذكر بمكتسبات عدة على غرار مهنية عدة مسارات جامعية في الليسانس و الماستر.

وذكر السيد لميا في المراسم التي أشرف عليها بالمدرسة-الورشة لجمعية صحة "سيدي الهواري" بأن الشباب قد تلقوا تكوينا في إطار مشروع "فرصة، مدرسة الفرصة الثانية" المنظم من طرف "أفاق" لصالح الشباب المتسربين من المدرسة.

و قد تلقى المتخرجون لمدة ستة أشهر تكوينا في إحدى الاختصاصات المتعلقة بالنجارة و البناء و النحت على الحجر و الحدادة الفنية و السباكة و الكهرباء و الخياطة.

وتم تنظيم بالمناسبة معرض حول مختلف أنشطة ورشات مدرسة "صحة سيدي الهواري" والذي كان محل زيارة مدير برنامج "آفاق" المعرض الذي هنأ  المتربصين ومسؤولي الجمعية داعيا إياهم الى تعريف الشباب أكثر بهذه الفرصة للإدماج.

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برنامج جديد للإدماج المهني "السريع" للشباب
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 11:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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