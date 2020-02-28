بورصة الجزائر: إطلاق أرضية جديدة للتداول الالكتروني قريبا

جانب من زيارة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد لبورصة الجزائر / 27-02-2020 / الصورة: الصفحة الرسمية لبورصة الجزائر على فيسبوك

و بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد, قدم المدير العام لبورصة الجزائر عرضا حول الأرضية الجديدة, حسب ذات المصدر.

كما تلقى السيد جريدان و وليد الذين استدعيا لفتح جلسة تسعير بحضور الوسطاء في البورصة شروحات حول سير جلسة تفاوض على مستوى مقصورة البورصة من طرف السيد بن موهوب الذي كان مرفوقا برئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة عبد الحكيم براح.

كما حضر الوفد الوزاري عرضا لبورصة الجزائر و عملية ادخال الشركات حسب ذات الوثيقة.

و قد شكلت الزيارة مناسبة للمدير العام لبورصة الجزائر لعرض حلول قابلة للتطبيق من أجل تطوير السوق المالية و من شأنها ضمان دعم للمقاولين الجزائريين لاسيما الشباب منهم يضيف البيان.