Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بورصة الجزائر: إطلاق أرضية جديدة للتداول الالكتروني قريبا

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 10:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
جانب من زيارة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد لبورصة الجزائر / 27-02-2020 / الصورة: الصفحة الرسمية لبورصة الجزائر على فيسبوك جانب من زيارة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد لبورصة الجزائر / 27-02-2020 / الصورة: الصفحة الرسمية لبورصة الجزائر على فيسبوك

الجزائر - تتهيأ بورصة الجزائر لإطلاق, قريبا, أرضية جديدة للتداول الالكتروني تستجيب للمعايير الدولية, حسبما أشار إليه بيان لهذه الهيئة المالية الخميس.

و بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان و الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد, قدم المدير العام لبورصة الجزائر عرضا حول الأرضية الجديدة, حسب ذات المصدر.

كما تلقى السيد جريدان و وليد الذين استدعيا لفتح جلسة تسعير بحضور الوسطاء في البورصة شروحات حول سير جلسة تفاوض على مستوى مقصورة البورصة من طرف السيد بن موهوب الذي كان مرفوقا برئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة عبد الحكيم براح.

كما حضر الوفد الوزاري عرضا لبورصة الجزائر و عملية ادخال الشركات حسب ذات الوثيقة.

و قد شكلت الزيارة مناسبة للمدير العام لبورصة الجزائر لعرض حلول قابلة للتطبيق من أجل تطوير السوق المالية و من شأنها ضمان دعم للمقاولين الجزائريين لاسيما الشباب منهم يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
بورصة الجزائر: إطلاق أرضية جديدة للتداول الالكتروني قريبا
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 10:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.28

الدبلوماسي إدريس الجزائري في ذمة الله

20.02.28

الجزائر جاهزة لمواجهة فيروس كورونا الجديد

20.02.28

فيروس كورونا: الإعلان عن الحالة ومصدر قدومها سهلت مهمة الكشف والمتابعة لكل الأشخاص

20.02.28

برنامج جديد للإدماج المهني "السريع" للشباب

20.02.28

بورصة الجزائر: إطلاق أرضية جديدة للتداول الالكتروني قريبا

20.02.28

إلغاء الرحالات نحو البقاع المقدسة: قلق واستياء وسط المعتمرين و وكالات السفر

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام