شيالي: ضرورة تجديد و تحديث خطوط السكك الحديدية لفك العزلة و تحقيق التنمية الاقتصادية

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، فاروق شيالي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الهدف من برنامج القطاع المتعلق بتجديد و تحديث خطوط السكك الحديدية عبر الوطن و إدراج نظم الاتصال و الاشارة الحديثة بها هو فك العزلة عن المناطق النائية و تقريب المسافات خدمة للمواطن و للاقتصاد الوطني.

وفي رده على سؤال للنائب حسان بونفلة (التجمع الوطني الديمقراطي)، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، ترأسها سليمان شنين (رئيس المجلس) بخصوص إعادة بعث مشروع خطوط النقل للسكك الحديدية الرابط بين بلدية بوشقوف بولاية قالمة و بلدية الخروب بولاية قسنطينة قال الوزير أن إعادة مشروع بعث هذا المشروع الممتد على مسافة 110 كلم يندرج في إطار تعزيز شبكة السكك الحديدية و تطويرها تنفيذا للمخطط التوجيهي لقطاع السكك الحديدية المستمد من المخطط الوطني للتهيئة العمرانية لآفاق 2025.

و أوضح السيد شيالي ان الدراسات الخاصة بهذا المشروع الحيوي التي خصص له مبلغ 341 مليون دج هي قيد الانجاز حاليا من طرف مجمع مكاتب الدراسات (سيتي راي بيجور) مضيفا انه سيتم الانطلاق في الانجاز بعد الانتهاء من الدراسات و ذلك في حدود الامكانيات المالية المتوفرة.

و قال الوزير في رده عن سؤال النائب يوسف براهمية (الأحرار) متعلق بمشاريع تخص الطرقات المزدوجة بكل من قالمة و قسنطينة انه تم التكفل بمشروع جسر قرية الناظور (بولاية قالمة) و بالطريق الوطني رقم 20 في إطار صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية بعنوان 2019 مضيفا انه تم تخصيص غلاف مالي قدره 250 مليون دج لانجازه مع منح الدراسات الأولية لمكتب دراسات بعنابة .

و أضاف السيد شيالي انه سيتم إنجاز كذلك دراسة جيوتقنية بخصوصه مبرزا أنه سيتم الاعلان عن المناقصة المتعلقة بإنجاز هذا المشروع بعد الانتهاء من جميع الدراسات.

و ذكر الوزير في ذات السياق أن الطريق الذي يربط منطقة الناظور (بولاية قالمة) بالطريق الولائي رقم 126 استفاد من عملية اعادة تهيئته على امتداد مسافة 5 كلم حيث تم تسليمه لحركة المرور خلال سنة 2019 مضيفا ان هذا المشروع كلف مبلغ مالي قدر ب 40 مليون دج.

اما بخصوص وتيرة إنجاز مشاريع الطرق المزدوجة بكل من قالمة و قسنطينة قال الوزير أن هذه المناطق المعروفة بانزلاقات التربة عبر كل الطرق خاصة الطريق الوطني رقم 16 سيوفر لها جميع الامكانيات لتفادي هذه الظواهر مؤكدا انه سيقوم قريبا بزيارة ولاية قالمة للوقوف على هذه المشاريع.

و أضاف أن شركة "ألترو" و هي الشركة عمومية تابعة لقطاع الأشغال العمومية و النقل سجلت تأخرا في وتيرة الأشغال في إنجاز الطرق المزدوجة بولاية قالمة بسبب قلة الموارد المالية مضيفا انه سيلتقي بالمدير العام لهذه الشركة بهدف تسريع وتيرة الأشغال.