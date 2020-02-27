Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موارد مائية: ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار لتحسين الخدمة العمومية و مرافقة المؤسسات الناشئة

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 18:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات

الجزائر - شدد وزير الموارد المائية، السيد ارزقي براقي، يوم الخميس بالجزائر، على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار بغية تحسين الخدمة العمومية و تشجيع مرافقة المؤسسات الناشئة في مجال المورد المائي.

و خلال لقاء جمعه بوزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة، السيد ياسين جريدان، و مدراء قطاع الموارد المائية، اوضح السيد براقي اهمية اللجوء الى الرقمنة و الابتكار لإيجاد حلول كفيلة بتحسين و ترقية الخدمة العمومية للقطاع، مذكرا بالأولويات التي اعتمدها مخطط عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتشجيع و مرافقة المؤسسات الصغيرة و الناشئة في شتى المجالات سيما في قطاع الموارد المائية.

وأكد الوزير ان اللجوء الى الرقمنة و الابتكار اصبح "حتمية" لتحسين الخدمة العمومية خاصة في ضل التطورات التكنولوجية الحاصلة، مشيرا ان تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب يبقى من بين الاهداف الاساسية التي يعمل عليها القطاع.

كما اوضح انه سيتم الاعتماد على المؤسسات الناشئة خاصة التي ترتكز اساسا على الابتكار و الابداع لإيجاد حلول ناجعة للتحسين الخدمة العمومية.

كما استطرد الوزير يقول ان هذا القاء يشكل فرصة للاتفاق على اطار تعاون و تنسيق بين الوزارتين، مشيرا في ذات السياق انه سيتم اعداد برنامج "استعجالي" لتحسين الخدمة العمومية التي اصبحت من "الضروريات"، الامر الذي يندرج -يضيف الوزير- في اطار الالتزام الذي اتخذه رئيس الجمهورية و المتعلق بضمان تزويد كل المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

و اضاف السيد براقي يقول ان هذا الهدف "لا يمكن ان يتجسد إلا بتضافر الجهود و الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة"، موضحا انه و لهذا الغرض سيتم اعداد برنامج للعمل بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة و المبتكرة من اجل اعطاء دفع اكبر اللابتكار و اتباع التقنيات التي من شانها تحسين الخدمة العمومية للمورد المائي.

من جهته،عبر وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و ابتكار المعرفة السيد ياسين جريدان عن استعداد قطاعه للعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية من اجل المساهمة الفعالة في تحسين الخدمة العمومية .

كما اضاف يقول ان عديد المؤسسات الصغيرة و الناشئة تنشط في مجال تطوير التقنيات الحديثة لتقنين الري و تحلية مياه البحر و معالجة المياه المستعملة من اجل الاستغلال الامثل للمورد المائي.

و استطرد يقول ان الشباب لديه العديد من المبادرات في هذا المجال و الذي يعمل على تجسيد مشاريعه في شكل مؤسسات صغيرة و ناشئة.

و خلال هذا اللقاء تم استعراض عدد من المحاور لتطويرها بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة و الناشئة و ابتكار المعرفة و التي تمحورت اساسا حول تطوير جهاز الانذار و التنبؤ للفيضانات و مراقبة نوعية المياه فضلا عن تحسين التسيير بالتوجه نحو الحلول الذكية و المبتكرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
موارد مائية: ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار لتحسين الخدمة العمومية و مرافقة المؤسسات الناشئة
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 18:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.27

إعلان الجمهورية الصحراوية: الوفود الأجنبية تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير…

20.02.27

الرابطة الأولى (الجولة 20): نادي بارادو يفوز على أولمبي الشلف (1-0)

20.02.27

فيروس كورونا: تدفق المكالمات على الرقم الأخضر لوزارة الصحة

20.02.27

شيالي: ضرورة تجديد و تحديث خطوط السكك الحديدية لفك العزلة و تحقيق التنمية الاقتصادية

20.02.27

موارد مائية: ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار لتحسين الخدمة العمومية و مرافقة…

20.02.27

الديوان الوطني للسياحة يشارك في البورصة الدولية للسياحة بألمانيا

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام