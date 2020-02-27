موارد مائية: ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار لتحسين الخدمة العمومية و مرافقة المؤسسات الناشئة

الجزائر - شدد وزير الموارد المائية، السيد ارزقي براقي، يوم الخميس بالجزائر، على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الابتكار بغية تحسين الخدمة العمومية و تشجيع مرافقة المؤسسات الناشئة في مجال المورد المائي.

و خلال لقاء جمعه بوزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة، السيد ياسين جريدان، و مدراء قطاع الموارد المائية، اوضح السيد براقي اهمية اللجوء الى الرقمنة و الابتكار لإيجاد حلول كفيلة بتحسين و ترقية الخدمة العمومية للقطاع، مذكرا بالأولويات التي اعتمدها مخطط عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتشجيع و مرافقة المؤسسات الصغيرة و الناشئة في شتى المجالات سيما في قطاع الموارد المائية.

وأكد الوزير ان اللجوء الى الرقمنة و الابتكار اصبح "حتمية" لتحسين الخدمة العمومية خاصة في ضل التطورات التكنولوجية الحاصلة، مشيرا ان تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب يبقى من بين الاهداف الاساسية التي يعمل عليها القطاع.

كما اوضح انه سيتم الاعتماد على المؤسسات الناشئة خاصة التي ترتكز اساسا على الابتكار و الابداع لإيجاد حلول ناجعة للتحسين الخدمة العمومية.

كما استطرد الوزير يقول ان هذا القاء يشكل فرصة للاتفاق على اطار تعاون و تنسيق بين الوزارتين، مشيرا في ذات السياق انه سيتم اعداد برنامج "استعجالي" لتحسين الخدمة العمومية التي اصبحت من "الضروريات"، الامر الذي يندرج -يضيف الوزير- في اطار الالتزام الذي اتخذه رئيس الجمهورية و المتعلق بضمان تزويد كل المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

و اضاف السيد براقي يقول ان هذا الهدف "لا يمكن ان يتجسد إلا بتضافر الجهود و الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة"، موضحا انه و لهذا الغرض سيتم اعداد برنامج للعمل بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة و المبتكرة من اجل اعطاء دفع اكبر اللابتكار و اتباع التقنيات التي من شانها تحسين الخدمة العمومية للمورد المائي.

من جهته،عبر وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و ابتكار المعرفة السيد ياسين جريدان عن استعداد قطاعه للعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية من اجل المساهمة الفعالة في تحسين الخدمة العمومية .

كما اضاف يقول ان عديد المؤسسات الصغيرة و الناشئة تنشط في مجال تطوير التقنيات الحديثة لتقنين الري و تحلية مياه البحر و معالجة المياه المستعملة من اجل الاستغلال الامثل للمورد المائي.

و استطرد يقول ان الشباب لديه العديد من المبادرات في هذا المجال و الذي يعمل على تجسيد مشاريعه في شكل مؤسسات صغيرة و ناشئة.

و خلال هذا اللقاء تم استعراض عدد من المحاور لتطويرها بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة و الناشئة و ابتكار المعرفة و التي تمحورت اساسا حول تطوير جهاز الانذار و التنبؤ للفيضانات و مراقبة نوعية المياه فضلا عن تحسين التسيير بالتوجه نحو الحلول الذكية و المبتكرة.