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الديوان الوطني للسياحة يشارك في البورصة الدولية للسياحة بألمانيا

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 18:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
الديوان الوطني للسياحة يشارك في البورصة الدولية للسياحة بألمانيا

وهران - سيشارك الديوان الوطني للسياحة في البورصة الدولية للسياحة ببرلين (ألمانيا) المزمع تنظيمها في شهر مارس القادم بغية الترويج للمقصد الجزائري حسبما استفيد اليوم الخميس بوهران لدى مسؤول بهذه الهيئة .

وتندرج مشاركة الديوان الوطني للسياحة بالبورصة الدولية للسياحة بألمانيا التي سيقام من 4 إلى 9 مارس في إطار الترويج للوجهة الجزائرية وفقا لما أبرزه لوأج المكلف بالتسويق و التوثيق على هامش الطبعة ال11 للصالون الدولي للإسفار و النقل و التجهيزات الفندقية و الإطعام التي تتواصل فعالياتها اليوم الخميس بمركز " محمد بن أحمد "بوهران .

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ويسعى الديوان من خلال هذه التظاهرة التي تعتبر من أكبر الصالونات السياحية في العالم إلى تسويق المقصد الجزائري منها السياحة الصحراوية التي تعتبر قاطرة للسياحة الجزائرية ، وفقا لما صرح به ماضوي عبد العزيز،  لافتا الى أن " الجزائر لها خصوصيتها بحيث تزخر بثلاث أقطاب وهي "أهقار " و "الطاسلي " و "بشار و تاغيث و بني عباس " فضلا على أن حظيرة الطاسيلي مصنفة كمحمية من طرف اليونسكو " .

وقد سبق للديوان الوطني للسياحة أن شارك في الصالون الدولي للسياحة بمدريد ( اسبانيا ) من 22 الى 26 يناير الماضي و أيضا في التظاهرة الدولية للسياحة بايطاليا مع حضور وفد من الوكالات السياحية والحرفيين للترويج لمنتجاتهم مع و إبراز القدرات السياحية الجزائرية ، إستنادا للمتحدث .

كما يعتبر الصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية و الإطعام الذي اشرف على افتتاحه أمس الأربعاء وزير السياحة و الصناعة التقليدية والعمل حسان مرموري فرصة للديوان الوطني للسياحة للترويج للوجهة الجزائرية من خلال توزيع المطويات و الملصقات و الكتيبات الترويجية .و يشارك في هذه التظاهرة التي ستختتم يوم السبت القادم 300 عارضا من الجزائر و الخارج  .

آخر تعديل على الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 18:58
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الديوان الوطني للسياحة يشارك في البورصة الدولية للسياحة بألمانيا
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 18:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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