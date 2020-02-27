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بكاي: "الجهود متواصلة لتحديد قطاعات تعد منتجاتها قابلة للتصدير خارج المحروقات"

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
بكاي: &quot;الجهود متواصلة لتحديد قطاعات تعد منتجاتها قابلة للتصدير خارج المحروقات&quot;

 سطيف - صرح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي يوم الخميس في سطيف بأن "دائرته الوزارية تواصل جهودها من أجل تحديد القطاعات التي تعد منتجاتها قابلة للتصدير خارج المحروقات".

و لدى إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي و الدراسي الجهوي "آليات تنويع و تنمية الصادرات و آثارها على النمو الاقتصادي" المنظم  بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم من طرف المديرية الجهوية للتجارة بالتنسيق مع جامعة فرحات عباس، أوضح ذات الوزير المنتدب بأن "صناعة قطع الغيار و المواد الصيدلانية و الصناعة التحويلية تعد من بين القطاعات التي يمكن تصدير منتجاتها".

و أضاف الوزير المنتدب بهذا الصدد بأنه سيتم تشجيع الاستراتيجية المسطرة بالتنسيق بين جميع القطاعات ذات الصلة بالتصدير من خلال "سن قوانين تجعل هذه المنتجات أكثر تنافسية".

و اعتبر الوزير المنتدب الديناميكية التجارية التي تتمتع بها ولاية سطيف "أملا آخرا" -كما قال- من شأنه المساهمة في تغيير واقع التصدير بالجزائر.

و بذات المناسبة ذكر السيد بكاي بورشات العمل التي تم فتحها لإعادة النظر في مجموعة القوانين المتعلقة بتشجيع التجارة الخارجية و تحفيز المتعاملين الجزائريين على التصدير، معتبرا أن هذا المسعى كفيل بوضع التجارة الخارجية و التصدير على النهج الصحيح الذي يمكن من خلاله "تحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

و بعد إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي عاين الوزير المنتدب في إطار زيارته لعاصمة الهضاب العليا مقر المديرية الولائية للتجارة ثم دشن مقر الفرع المحلي للسجل التجاري بعاصمة الولاية.

آخر تعديل على الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 18:21
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بكاي: "الجهود متواصلة لتحديد قطاعات تعد منتجاتها قابلة للتصدير خارج المحروقات"
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 17:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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