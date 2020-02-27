بكاي: "الجهود متواصلة لتحديد قطاعات تعد منتجاتها قابلة للتصدير خارج المحروقات"

سطيف - صرح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي يوم الخميس في سطيف بأن "دائرته الوزارية تواصل جهودها من أجل تحديد القطاعات التي تعد منتجاتها قابلة للتصدير خارج المحروقات".

و لدى إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي و الدراسي الجهوي "آليات تنويع و تنمية الصادرات و آثارها على النمو الاقتصادي" المنظم بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم من طرف المديرية الجهوية للتجارة بالتنسيق مع جامعة فرحات عباس، أوضح ذات الوزير المنتدب بأن "صناعة قطع الغيار و المواد الصيدلانية و الصناعة التحويلية تعد من بين القطاعات التي يمكن تصدير منتجاتها".

و أضاف الوزير المنتدب بهذا الصدد بأنه سيتم تشجيع الاستراتيجية المسطرة بالتنسيق بين جميع القطاعات ذات الصلة بالتصدير من خلال "سن قوانين تجعل هذه المنتجات أكثر تنافسية".

و اعتبر الوزير المنتدب الديناميكية التجارية التي تتمتع بها ولاية سطيف "أملا آخرا" -كما قال- من شأنه المساهمة في تغيير واقع التصدير بالجزائر.

و بذات المناسبة ذكر السيد بكاي بورشات العمل التي تم فتحها لإعادة النظر في مجموعة القوانين المتعلقة بتشجيع التجارة الخارجية و تحفيز المتعاملين الجزائريين على التصدير، معتبرا أن هذا المسعى كفيل بوضع التجارة الخارجية و التصدير على النهج الصحيح الذي يمكن من خلاله "تحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

و بعد إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي عاين الوزير المنتدب في إطار زيارته لعاصمة الهضاب العليا مقر المديرية الولائية للتجارة ثم دشن مقر الفرع المحلي للسجل التجاري بعاصمة الولاية.