براقي: تعميم تحلية المياه الجوفية تندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة

الجزائر - أكد وزير الموارد المائية، السيد أرزقي راقي، اليوم الخميس بالجزائر أن تعميم تحلية المياه الجوفية يندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه.

واثر رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني في قطاع الموارد المائية، أشار ذات الوزير انه تم وضع حيز الخدمة عدة محطات لتحلية المياه عبر التراب الوطني خاصة منه المناطق النائية من اجل ضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب.

كما انه تم اقتراح مشروع انجاز محطات لنزع المعادن من طرف قطاعه الوزاري، "لكن لم يتم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2020" مؤكدا على سعي الوزارة من اجل إدراجها في قوانين المالية المقبلة.

كما أضاف السيد براقي ان تزويد كل مواطن جزائري بالماء الشروب، خاصة في المناطق النائية تشكل اولوية بالنسبة للحكومة.

وجاءت هذه التصريحات ردا على سؤال نائب ولاية بسكرة، السيد عمار موسي، ممثل حركة مجتمع السلم و الذي اشار الى معاناة مواطني الولاية من مشكلة ملوحة و صلابة المياه "و التي اصبحت في بعض المناطق لا تصلح لشيء".

كما امتعض النائب لجوء الكلي لمواطني اغلب بلديات الولاية الى صهاريج المياه لتغطية احتياجاتهم بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا الى ضرورة انجاز محطات نزع المعادن او محطات التحلية في ولاية بسكرة.

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من جهته اكد الوزير انه سيتم تزويد ولاية بسكرة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من مركب بني هارون و ذلك عن طريق إضافة ذات الولاية ضمن نظام التحويلات الكبرى لسد بني هارون الذي تصل سعته الى مليار متر مكعب.

كما ذكر ان وزارة الموارد المائية انتهجت استراتيجية لتحويل المياه من لمناطق اكثر وفرة نحو المناطق التي تعاني عجزا لهذه المادة الحيوية.

ومن جهة اخرى، ابرز السيد براقي جهود الوزارة و المؤسسات التابعة لها في اطار صيانة السدود ردا عن سؤال نائب ولاية البيض، علي عيساوي، الذي طرح ظاهرة توحل سد بريزينة مطالبا بإعادة النظر في توزيع استغلال مياه السد من اجل استفادة اكبر عدد من الفلاحين من مياه السقي الواردة من سد بريزينة.

و في هاذين الموضوعين، ذكر السيد براقي عمل دائرته الوزارية على حماية السدود من كل المخاطر "حيث تعتبر الوزارة حماية السدود امر بالغ الاهمية" و ذلك من خلال تشجير السدود و كذا تجنب المجاري التي تعرف اكثر انجرافا.

اما فيما يخص قضية التوحل، اشار الوزير الى ان خلال تصميم و انجاز السدود، يتم تخصيص حجم من السعة الاجمالية للسد من اجل تخزين الوحال مدة خمسين سنة.