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الجزائر-الصين: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 16:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
الجزائر-الصين: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الجزائر - استقبل وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة، سفير الصين بالجزائر، لي ليانه، الذي تطرق معه إلى التعاون الاقتصادي الثنائي وسبل تعزيزه، حسبما جاء اليوم الخميس في بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، أبرز نفس المصدر أن السيد راوية وصف العلاقات الجزائرية الصينية  ب"الاستراتيجية" والتي كرسها خاصة اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع بين البلدين في فبراير 2014 بالإضافة إلى انضمام الجزائر الى مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق".

وبعد أن ذكّر بالعلاقات "التاريخية" التي تجمع البلدين، أبرز الوزير "المساهمة المعتبرة للشركات الصينية في إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى في البلد.

ودعا المسؤول الاول عن قطاع المالية في هذا الصدد إلى "مساهمة أكبر لهذه المؤسسات في مجهود تنويع الاقتصاد الوطني".

من جهة أخرى، تطرق الطرفان إلى التحضيرات الخاصة ببعض المشاريع الكبرى، حسب البيان.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن "ارتياحه الكبير" بخصوص تطور العلاقات متعددة الأشكال بين البلدين خلال السنوات الاخيرة.

وأكد السيد ليانه  أنه يعمل على "إعطاء دفع جديد" للعلاقات عن طريق توسيع ميادين الاستثمار والشراكة بين المؤسستين والبلدين لأن الامكانيات في هذا المجال "متميزة".

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الجزائر-الصين: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 16:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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