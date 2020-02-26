عرقاب ينصب عبد الكريم عويسي أمينا عاما لوزارة الطاقة

الجزائر - قام وزير الطاقة, محمد عرقاب, أمس الثلاثاء بتنصيب السيد عبد الكريم عويسي كأمين عام جديد لوزارة الطاقة, خلفا للسيدة فاطمة الزهراء شرفي, حسبما افاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و جرى حفل التنصيب بمقر وزارة الطاقة بحضور اطارات القطاع, يضيف نفس المصدر.

و ذكر البيان ان السيد عويسي, المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة, يحوز على تجربة طويلة في قطاع الطاقة و كان قد شغل عدة مناصب من بينها مدير التنظيم والدراسات القانونية.