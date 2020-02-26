Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 09:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة, محمد عرقاب الثلاثاء بالجزائر العاصمة المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية مع الجزائر, اللورد ريشارد ريسبي, الذي تباحث معه حول موضوع التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة, حسبما أشار إليه بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الطرفين قد تناولا واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا العظمى في مجال الطاقة, والتي وصفاها ب "العلاقات الممتازة", متطرقين فيما بعد إلى آفاق تعزيزها.

وبهذه المناسبة, قدم السيد عرقاب نظرة بخصوص "المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة في مجال الطاقة من خلال الانتقال الطاقوي", لاسيما في ميدان الطاقات المتجددة (الكهروضوئية والهوائية والحرارية), وكذا تحويل المحروقات من خلال الصناعة البتروكيميائية التي تشكل عاملا هاما جدا في مجال القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.

كما ركز على "المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون المحروقات الجديد", لاسيما في مجال الجباية من أجل جذب أكبر عدد من المستثمرين في مجال المناجم بالجزائر الذي يبقى, حسبه, غير مستكشف بشكل كاف بالرغم من أهمية الامكانيات التي يتوفر عليها.

و أوضح البيان أن الوزير قد دعا, في هذا الصدد, الشركات البريطانية إلى مزيد من الاستثمار في الجزائر واقامة شراكة "رابح-رابح" مع المؤسسات الجزائرية في هذا القطاع من خلال نقل الخبرة المعرفية والتكنولوجيا.              

من جهته, أعرب اللورد ريشارد ريسبي عن "ارتياحه" لعلاقات التعاون والشراكة التي تجمع بلده بالجزائر, وكذا الأهمية التي تُوليها الشركات البريطانية لتعزيز حضورها في الجزائر, ذاكرا على سبيل المثال مشاركة 600 رجل أعمال

بريطاني في إطار مهمة عمل قادتهم إلى الجزائر بين 25 و27 فبراير 2020 لاستكشاف فرص التعاون والشراكة بين مؤسسات البلدين, لاسيما في قطاع الطاقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 09:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.26

هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية سكيكدة

20.02.26

محكمة سيدي أمحمد: بدء جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي"

20.02.26

الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام

20.02.26

كورونا فيروس: الرئيس تبون يأمر الحكومة وكافة السلطات الصحية بتوخي "أقصى درجات الحيطة…

20.02.26

عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي

20.02.26

الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة