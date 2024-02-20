السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019

الجزائر - ارتفع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين لشهر يناير 2020 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية, حسبما افاد به الثلاثاء بيان وزارة التجارة.

وبلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر يناير 2020 بصفة شخص طبيعي 15.390 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 حيث بلغ العدد آنذاك 11.459 اي بزيادة تقدر ب 3ر34 بالمئة.

و يوضح ذات البيان انه بالنسبة لحاملي صفة شخصية معنوية لشهر يناير 2020 فقدر العدد ب 1.711 مقارنة بنفس حاملي الصفة لشهر يناير 2019 و الذي بلغ آنذاك 1.186 مسجل, اي بارتفاع نسبة المسجلين الى 3ر64 بالمئة بمجموع 17.101 لشهر يناير 2020 و 12.645 لنفس الشهر من السنة الماضية لتبلغ نسبة الارتفاع الاجمالية 20ر35 بالمئة.

و اشار البيان ان المقارنة لعدد المسجلين الجدد لأخر شهر من السنة الماضية 2019 بأول شهر للسنة الجارية 2020 تبرز نفس النتائج الايجابية ,حيث ان عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر يناير 2020 بصفة شخص طبيعي بلغ 15.390 مقارنة ب 7.801 في شهر ديسمبر 2019 , اي بنسبة زيادة تصل الى 3ر97 بالمئة.

نفس الشيء -يضيف ذات المصدر- للمسجلين بصفة شخصية معنوية لشهر يناير 2020 بعدد 1.711 مسجل مقارنة بشهر ديسمبر 2019 و التي كانت تحمل 1.135 مسجل, اي بنسبة ارتفاع تقدر ب 7ر50 بالمئة بمجموع 17.101 لشهر يناير 2020 و 8.936 لشهر ديسمبر 2019 , اي بنسبة ارتفاع اجمالية تقدر ب 4ر91 بالمئة.

من جهة اخرى, اشار البيان ان المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بدأ اليوم يتجسد من خلال الديناميكية الجديدة للحكومة و بوتيرة جد متسارعة من حيث عدد المسجلين ما ينم عن عودة الحركية التجارية بحجم لم تشهده الساحة الاقتصادية من قبل, و هذا ما تعكسه ارقام المسجلين في السجل التجاري للشهر الاول من السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية.