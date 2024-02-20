Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 09:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019

الجزائر - ارتفع عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري من الأشخاص الطبيعيين و المعنويين لشهر يناير 2020 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية, حسبما افاد به الثلاثاء بيان وزارة التجارة.

وبلغ عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر يناير 2020 بصفة شخص طبيعي 15.390 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 حيث بلغ العدد آنذاك 11.459 اي بزيادة تقدر ب 3ر34 بالمئة.

و يوضح ذات البيان انه بالنسبة لحاملي صفة شخصية معنوية  لشهر يناير  2020 فقدر العدد ب 1.711 مقارنة بنفس حاملي الصفة لشهر يناير 2019 و الذي بلغ آنذاك 1.186 مسجل, اي بارتفاع نسبة المسجلين الى 3ر64 بالمئة بمجموع 17.101 لشهر يناير 2020 و 12.645 لنفس الشهر من السنة الماضية  لتبلغ نسبة الارتفاع الاجمالية 20ر35 بالمئة.

و اشار البيان ان المقارنة لعدد المسجلين الجدد لأخر شهر من السنة  الماضية 2019 بأول شهر للسنة الجارية 2020 تبرز نفس النتائج الايجابية  ,حيث ان عدد المسجلين الجدد في السجل التجاري لشهر يناير 2020 بصفة شخص طبيعي بلغ 15.390 مقارنة ب 7.801 في شهر ديسمبر 2019 , اي بنسبة زيادة تصل الى 3ر97 بالمئة.

نفس الشيء -يضيف ذات المصدر-  للمسجلين بصفة شخصية معنوية لشهر يناير 2020 بعدد 1.711 مسجل مقارنة بشهر ديسمبر 2019 و التي كانت تحمل 1.135 مسجل, اي بنسبة ارتفاع تقدر ب 7ر50 بالمئة بمجموع 17.101 لشهر يناير 2020 و 8.936 لشهر ديسمبر 2019 ,  اي بنسبة ارتفاع اجمالية تقدر ب 4ر91 بالمئة.

من جهة اخرى,  اشار البيان ان المناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بدأ اليوم يتجسد من خلال الديناميكية الجديدة للحكومة و بوتيرة جد متسارعة من حيث عدد المسجلين ما ينم عن عودة الحركية التجارية بحجم لم تشهده الساحة الاقتصادية من قبل, و هذا ما تعكسه ارقام المسجلين في السجل التجاري للشهر الاول من السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية.

كلـمات مفتـاحيــة :
السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 09:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.26

عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي

20.02.26

الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد

20.02.26

الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام

20.02.26

السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019

20.02.26

اللجنة الاولمبية الجزائرية : اعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون استقالة "شفوية" لبراف

20.02.26

هزة أرضية بشدة 4ر3 درجات قرب الحروش بولاية سكيكدة

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة