تربية المائيات: فروخي يبحث مع السفير الصيني سبل تبادل الخبرات

الجزائر - بحث وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر السيد لي ليانهي اليوم الثلاثاء بالجزائر, سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات, في مجال الصيد البحري و تربية المائيات حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و يرمي هذا اللقاء الى مناقشة سبل الاستفادة من الخبرة الصينية لدمج أصناف جديدة ضمن نشاط تربية المائيات.

وتطرق السيد فروخي و السيد لي ليانهي خلال اللقاء الذي تم بمقر وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالعاصمة, إلى سبل التعاون في مجال تربية المائيات للاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال و دمج أصناف جديدة في النشاط على غرار الهامور (mérou) وطحالب البحر.

فضلا عن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات وإمكانية تطويرها وتنويعها, تناول الطرفان مسائل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تربية المائيات لصالح الشباب.

من جانبه قدم السيد لي ليانهي لمحة عامة عن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين.