شيعلي: ضرورة إرساء قواعد صارمة للحفاظ على الأمن عبر السكك الحديدية

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، فاروق شيعلي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة إرساء قواعد صارمة في مجال الأمن عبر سكة الحديد من أجل وضع حد للحوادث المتكررة المسجلة عبر الشبكة.

في كلمته لدى افتتاح ملتقى حول الأمن عبر السكة الحديدية من تنظيم دائرته الوزارية و الوكالة الأوروبية لسكك الحديد "إيرا" أوضح الوزير أنه بات أكثر من ضروري ارساء قواعد صارمة في مجال الأمن و التدخل على مستوى المعابر من أجل وضع حد لحوادث المرور و الحوادث المتكررة المسجلة على مستوى شبكتنا".

و بخصوص اشكالية المعابر أشار الوزير إلى أنه ينبغي "تعزيز و تعميم" الاجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ويتعلق الأمر أساسا بالقضاء التدريجي على المعابر التي تأكد أنها عوامل متسببة في حوادث أو الاستعانة بحراس و القضاء على معابر المستوى الفوضوية بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية.

و تشمل هذه الاجراءات أيضا تعميم عملية عصرنة نظام الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التبليغ عن حوادث المرور بالإضافة إلى التكيف مع المعايير و التنظيم الخاص بالأمن عبر سكة الحديد.

في هذا الصدد ذكر الوزير أنه في إطار مختلف برامج الاستثمارات الممنوحة للقطاع حظيت سكك الحديد باهتمام خاص من قبل السلطات العمومية عن طريق تسخير الوسائل المالية الضرورية لتطوير الشبكة الوطنية لسكة الحديد عن طريق عصرنتها و توسيعها و ازدواجيتها و وصلها بالكهرباء و إدراج أنظمة اتصالات و اشارات مرور عصرية.

وذكر السيد شيعلي أعمال تعزيز وسائل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من خلال إعادة تأهيل العتاد الموجود واقتناء وسائل نقل جديدة مكيفة مع احتياجات المستعملين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية التي تقارب حاليا 4.200 كم من المرتقب أن تبلغ على المدى القصير خط 6.300 كم و 12.500 كم في آفاق 2030.

ومن جهة أخرى، دعا السيد شيعلي إلى مواصلة التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للسكك الحديدية عبر استهداف أعمال تستجيب الى انشغالات الادارة المركزية والمؤسستين تحت وصايتها وهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

ويندرج ملتقى الأمن في السكك الحديدية الذي يضم خبراء محليين ودوليين في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعنوان سياسة جوارها مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء حول الأمن في السكك الحديدية يستجيب تماما لانشغالات قطاعي الأشغال العمومية والنقل في مجال الأمن والديمومة والتشغيل المشترك للنقل وعلى وجه الخصوص النقل بالسكك الحديدية.

وثمن انعقاد هذا اللقاء الذي يعالج "اشكالية حقيقية" تتمثل في تعزيز الأمن وشبكة السكك الحديدية الذي عرف في السنوات الأخيرة تحولات كبرى على صعيد المنشآت والأنظمة والتجهيزات.

وبهذه المناسبة تقدم السيد شيعلي بالشكر لمسؤولي المشروع الأورو متوسطي للنقل بالسكك الحديدية "Eume dRail" والوكالة الأوروبية للسكك الحديدية على الجهود المبذولة من أجل ترقية التعاون الوثيق الذي يمكن من تأهيل تدريجي لأمن النقل لا سيما على الصعيد التنظيمي.