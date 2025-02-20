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سكن: "عدل" تستدعي الأسبوع القادم 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 13:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
سكن: &quot;عدل&quot; تستدعي الأسبوع القادم 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص

الجزائر- ستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" خلال الأسبوع المقبل باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في اطار برنامج "عدل2", حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير السكن و العمران والمدينة كمال ناصري.

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن الوكالة تعكف على تجهيز موقعها الإلكتروني لاستقطاب المكتتبين المعنيين بسحب قرارات التخصيص عبر 36 ولاية, منهم 32 ألف مكتتب من العاصمة .

و حسب الوزير, فإن السكنات التي سيتم تخصيصها بلغت حاليا أزيد من 70 بالمائة من الإنجاز.

واستفاد من صيغة البيع بالايجار, التي تضم 560 ألف وحدة سكنية, 128 ألف مكتتب لحد الان .

و بخصوص المكتتبين ممن دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن, قال الوزير أن المشاريع الموجهة لهذه الفئة لم تنطلق بعد,  بحيث توجد 70 ألف وحدة انتهت بها الدراسة و سيتم طرح المناقصات في الأيام القليلة القادمة لإنجاز 70 ألف وحدة جديدة في إطار برنامج عدل مما يسمح بفتح الموقع الالكتروني أمام هذه الشريحة في الوقت المناسب.

و قال الوزير إن القطاع يعمل على استغلال الأراضي التي كانت تحتلها البيوت القصديرية لتشييد برامج عدل.

و بخصوص الطعون والمكتتبين الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد, قال ناصري أن القطاع بصدد دراسة وضعية هذه الفئة  بغرض إيجاد حلول ملائمة سيما فيما يتعلق بالعقار و التمويل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 13:46
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سكن: "عدل" تستدعي الأسبوع القادم 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 13:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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