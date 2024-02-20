الجزائر ستشرع في تصدير البنزين ابتداء من 2021

الجزائر- أشار المدير العام لمصفاة الجزائر, حسان بوخالفة يوم الاثنين إلى ان مشاريع تحديث المصافي سيسمح للجزائر بتصدير البنزين ابتداء من سنة 2021.

و أوضح السيد بوخالفة أن الجزائر التي انتجت ما يقارب 2.7 مليون طن من البنزين سنة 2019 لجأت إلى استيراد هذه المادة من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية التي تقارب 4 مليون طن و لكن مع ارتفاع طاقات المصافي في شمال البلاد التي تمت اعادة تأهيلها في السنوات الاخيرة فإن الجزائر ستبلغ الاكتفاء الذاتي في سنة 2020 و ستنتج فائضا بغية التصدير ابتداء من 2021.

و أبرز المدير العام لمصفاة الجزائر خلال مراسم تدشين هياكل جديدة و مصفاة بالجزائر العاصمة بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد, أن قدرات الانتاج سترتفع أكثر مع دخول مصفاة حاسي مسعود (ورقلة) سنة 2024, مضيفا حسب توقعات سوناطراك فإنه من المنتظر ان تنتج الجزائر حوالي 7 مليون طن من البنزين سنة 2026 منها 2 مليون طن موجهة للأسواق الخارجية.

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أما فيما يتعلق بوقود الديزل قال السيد بوخالفة ان الجزائر ستستمر في استيراده إلى غاية 2023 لتبدأ في تصديره سنة 2024 مع دخول مصفاة حاسي مسعود حيز الخدمة.

للتذكير فاق انتاج الجزائر من وقود الديزل 8.5 مليون طن سنة 2019 بينما بلغ استهلكها اكثر من 10 مليون طن.

و أضاف السيد بوخالفة في ذات السياق ان هذا المخطط الحالي لن يتغير كثيرا خلال السنوات الأربع القادمة لكن مع حلول سنة 2024 سيرتفع الانتاج بصفة ملحوظة إلى ما يقارب 12.5 مليون طن.

و حسب الأرقام التي قدمها السيد بوخالفة فإن المصافي الجزائرية ستستمر في انتاج فائض سنة 2025 و 2026 بما يقارب 4 مليون طن ستخصص للتصدير من مجموع 16 مليون طن تم انتاجها على المستوى المحلي.