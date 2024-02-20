مياه: ضرورة تقليص نسبة التسربات إلى حدود 7 بالمائة قبل نهاية 2020

الجزائر - شدد وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة محاربة "دون هوادة" ظاهرة تسرب المياه للوصول إلى نسبة تقليص التسربات في حدود 7 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش لقاء وطني جمع بين الإطارات المركزية و المحلية للقطاع، الى جانب مسيري المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه ان تسربات المدينة تتسبب في خسارة كميات هائلة من المياه الشروب (مياه السدود او الجوفية او مياه البحر بعد تحليتها).

وأفاد الوزير ان الحل الأمثل لمجابهة هذه التسربات هو استعمال التكنولوجيا الحديثة مع إشراك المواطنين في مجال الخدمة العمومية حيث تم وضع تطبيق جديد يمكن تحميله على الهاتف النقال و هي تحت تسمية "سيتي ليكس" (تسربات المدينة).

وأوضح السيد براقي ان المواطن يمكنه من خلال هذا التطبيق الابلاغ عن أي تسرب للمياه في أية منطقة من الوطن و ذلك من خلال إرسال صورة عنها عبر الانترنت حيث تقوم فرق التدخل القريبة من موقع هذا التسرب لصيانته فورا.

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وقال الوزير انه بإمكان المواطن من خلال هذا التطبيق الذي سيدخل حيز الخدمة في أجل 15 يوم ان يتتبع عمليات إصلاح التسربات التي أبلغ عنها.

وأعلن السيد براقي في ذات السياق انه سيتم إطلاق في أجل لا يقل على 10 ايام خدمات" الشباك الالكتروني الموحد" الذي يعد من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمحاربة البيروقراطية بهدف تقريب مصالح الخدمات العمومية للمياه بالمواطن .

"و سيمكن هذا الشباك الالكتروني الموحد المواطن من القيام بطلباته المتعلقة بقطاع الموارد المائية عبر الانترنت سواء تعلق الأمر برخص حفر الابار أو التنقيب او الربط بشبكة المياه الشروب أو غيرها من الخدمات"، يبرز المسؤول.

و قال ان هذا الشباك سيمكن المواطن من متابعة معالجة ملفه أول بأول مضيفا أنه سيتم كذلك متابعة كيفية معالجة الملفات على المستوى المركزي لضمان تحسين الخدمات لفائدة المواطنين.