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تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 15:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرات
تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك

الجزائر - أشرف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الاثنين على تنصيب السيد نور الدين خالدي مديرا عاما للجمارك خلفا للسيد محمد وارث حسب بيان للوزارة.

وقد حضر حفل التنصيب الذي جرى بمقر المديرية العامة للجمارك الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف والاحصائيات السيد بشير مصيطفى وجميع الإطارات المسيرة لهذه الهيئة حسب ذات المصدر.

وبهذه المناسبة، شكر السيد راوية السيد وارث وذكر بالعمل المنجز في مجال عصرنة هذه الهيئة من خلال تدابير تسهيل الإجراءات الجمركية من جهة و الجهود التي تبذلها ذات الهيئة من أجل تغطية أفضل للفضاء الجمركي الوطني بهدف ضمان حماية ناجعة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حسبما جاء في البيان.

في هذا الصدد، دعا السيد راوية المدير العام الجديد للجمارك السيد خالدي إلى المضي قدما على درب العصرنة واستكمال المشاريع المباشرة في هذا المجال و الرامية الى جعل الادارة الجمركية أداة لخدمة تنمية الاقتصاد الوطني، يضيف بيان وزارة المالية.

يذكر أن السيد محمد وارث شغل منصب المدير العام للجمارك منذ أبريل 2019 خلفا للسيد فاروق باحميد.

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تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 15:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 36 مرة   شارك

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